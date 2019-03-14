На оргкомитете к 300-летию Екатеринбурга горожанам снова пообещали вторую ветку метро

Екатеринбуржцам вновь обещают вторую ветку метрополитена, если удастся обеспечить финансирование ее строительства.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, о второй ветке подземки сегодня вспоминали участники заседания по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга.

Проект плана основных мероприятий представил глава города Александр Высокинский. «Всего документ включает 114 пунктов, к важнейшим из которых относится проектирование и строительство второй ветки Екатеринбургского метрополитена, создание центра «Эрмитаж-Урал», развитие Литературного квартала и ЦПКиО им. Маяковского, обустройство городских парков», – отмечают в ДИПе.

Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что все пункты плана мероприятий, составленного к сегодняшнему заседанию, предварительно прорабатывались специально созданными рабочими группами. Общий объем финансирования до 2023 года он оценил в 240 миллиардов рублей. Сюда губернатор включил средства федерального, регионального и местного бюджетов, а также частные инвестиции.

Напомним, вторая линия метро, проходящая с запада на восток города – давняя мечта многих екатеринбуржцев. Одно из первых совещаний на эту тему прошло еще при Аркадии Чернецком, в апреле 2007 года. В 2013 году Екатеринбургу пообещали построить вторую ветку метро к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, но этого так и не случилось: деньги из Москвы не пришли.

Екатеринбург, служба информации

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