Свердловчане намерены завалить исками тюменских мусорщиков

Жители северных территорий Свердловской области, которые обслуживает регоператор по обращению с ТКО «Рифей», готовы завалить местные суды исками в отношении тюменской компании.

По чатам, мессенджерам и соцсетям распространяется «рыба» заявления с требованием признать договор на оказание услуг недействительным. «Уважаемые жители, кто считает, что его конституционные права нарушены, не желает бездействовать и ждать, добро пожаловать в суд», ‒ пишут авторы шаблона.

В тексте искового заявления составители ссылаются на то, что нарушено постановление правительства РФ № 2490-р о предельно допустимом росте платы граждан за коммунальные услуги, на статью 179 Гражданского кодекса РФ, а также сразу на пять статьей Уголовного кодекса РФ.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.03.19

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