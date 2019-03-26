У 64 управляющих компаний отняли лицензии

С начала 2019 года права на управление многоквартирными домами в Свердловской области лишились 64 УК, сообщили в пресс-службе департамента по жилищному и строительному надзору региона.

Речь идет о тех управляющих компаниях, которые в течение полугода после получения лицензии не начали обслуживать дома. Всего в Свердловской области нашлось 117 таких, но пока проходили разбирательства, 14 успели все же начать работать, еще по 39 УК рассматриваются иски в судах.

«В соответствии с действующим законодательством, основаниями для аннулирования у управляющей организации лицензии может стать ненадлежащее исполнение ею своих обязательств по управлению вверенным ей жилфондом, а также решение суда о признании компании банкротом. В 2018 году по представлению Госжилстройнадзора Свердловской области лицензии на осуществление предпринимательской деятельности в сфере управления МКД были лишены 19 организаций. Они были признаны банкротами и в общей сложности из их управления было исключено 473 многоквартирных дома», ‒ сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.03.19

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