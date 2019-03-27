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Среда, 27 марта 2019, 10:15 мск

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Футболист Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей за высказывание о темнокожих игроках в сборной

Фото ФК «Урал»

Комитет по этике Российского футбольного союза вынес решение по делу нападающего ФК «Урал» Павла Погребняка. Футболист наказан штрафом в размере 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до конца спортивного сезона. Это означает, что при повторном нарушении игрок больше не сможет принять участие в матчах.

Напомним, скандал разразился после некорректного высказывания Павла Погребняка в интервью екатеринбургскому изданию. Нападающий заявил, что присутствие темнокожего футболиста в сборной России – это смешно (в ноябре прошлого года в матче национальной команды принял участие натурализованный бразилец Ари).

Средства от денежного штрафа пойдут на реализацию специальных проектов по борьбе с дискриминацией, сообщили в РФС.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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