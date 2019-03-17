Футболист «Урала» Павел Погребняк может быть дисквалифицирован за высказывания о темнокожих игроках в сборной России

Нападающий екатеринбургского ФК «Урал» Павел Погребняк попал в скандал из-за неосторожной фразы в интервью. Он заявил, что выступление темнокожего игрока в сборной России – это смешно. Российский футбольный союз рассмотрит это высказывание на предмет этичности. Погребняку может грозить денежный штраф или дисквалификация на 10 матчей.

Интервью форварда было опубликовано в издании «Комсомольская правда» накануне утром. Журналист спросил, как Погребняк относится к тому, что сейчас в составе сборной России играют несколько натурализованных иностранцев. Футболист ответил следующее: «Отношусь к этому отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари, вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев».

Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов заявил о возможности дисквалификации за подобные слова. Он предупредил, что высказывание Погребняка рассмотрит комитет по этике. Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) поддержало реакцию РФС и возможную дисквалификацию футболиста, передает ТАСС.

Сам Погребняк уже извинился за свои слова. «Я в свое время играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Я ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Вот и все. Я никого не хотел обидеть», – цитирует его издание Sport24.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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