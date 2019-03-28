Для екатеринбургских судей купят 2 321 жетон метро

Свердловский областной суд разместил на портале госзакупок заказ на приобретение жетонов для проезда в метро. Их купят на деньги бюджета Федерации. Как пояснили в пресс-службе облсуда, на 2019 год выделили 64 тысячи 998 рублей. На эти деньги приобретут 2 321 жетон.

Напомним, что по статье 19-й закона «О статусе судей в Российской Федерации», служителям Фемиды приобретают проездные для поездок в служебных целях. Судьи могут пользоваться всеми видами городского общественного транспорта кроме такси. «Что касается Е-карты, то деньги на оплату проезда целевые, а Е-карта не бесплатна, расходы на приобретение самих транспортных карт (пластика) не предусмотрены», – уточнили в облсуде на замечание журналистов о том, что по Е-карте проезд дешевле.

Отметим, что рядом со Свердловским областным судом нет станций метро. Расстояние от «Чкаловской» составляет 2,5 километра, а от «Геологической» – 2,6 километра

Екатеринбург, Елена Сычева

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