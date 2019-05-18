«Урал» сыграет против «Локомотива» дважды за четыре дня

В воскресенье, 19 мая, екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проведет матч против «Локомотива». Встреча в рамках 29 тура Российской премьер-лиги начнется в 13:30 на «Екатеринбург-арене».

Кроме того, 22 мая «шмели» снова сыграют против того же соперника, но уже в Самаре. В среду на следующей неделе там пройдет финальный матч Кубка России. Игра начнется в 20:30 по уральскому времени на стадионе «Самара-арена».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.19

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