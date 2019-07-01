российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 июля 2019, 11:37 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Волонтеры узнали мнение посетителей ЦПКиО об Универсиаде

Волонтеры провели опрос в Центральном парке культуры и отдыха в Екатеринбурге, чтобы узнать мнение посетителей о проведении в уральской столице Универсиады в 2023 году. В опросе приняли участие больше полутора тысяч человек. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, возрастных критериев у респондетов не было: самому младшему участнику опроса было четыре года, самому старшему – 92.

«Большинство жителей Свердловской области – 93% – поддерживает проведение Всемирной летней Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге. Таковы итоги опроса, проведенного волонтерами в уральской столице», – подытожили в ДИПе.

Напомним, Екатеринбург – единственный город в мире, претендующий на право проведения Универсиады в 2023 году. Других желающих не нашлось. Судьба заявки решится в Неаполе в июле этого года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.19

Уралец лишился автопарка за долги по налогам, ЖКУ и подрядам. / Стало известно точное время открытия Макаровского моста. / В выходные гаишники поймали две сотни пьяных водителей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,

Новости партнеров