Волонтеры узнали мнение посетителей ЦПКиО об Универсиаде

Волонтеры провели опрос в Центральном парке культуры и отдыха в Екатеринбурге, чтобы узнать мнение посетителей о проведении в уральской столице Универсиады в 2023 году. В опросе приняли участие больше полутора тысяч человек. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, возрастных критериев у респондетов не было: самому младшему участнику опроса было четыре года, самому старшему – 92.

«Большинство жителей Свердловской области – 93% – поддерживает проведение Всемирной летней Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге. Таковы итоги опроса, проведенного волонтерами в уральской столице», – подытожили в ДИПе.

Напомним, Екатеринбург – единственный город в мире, претендующий на право проведения Универсиады в 2023 году. Других желающих не нашлось. Судьба заявки решится в Неаполе в июле этого года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.19

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