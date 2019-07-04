Свердловские власти пытаются легализовать 21 незаконную свалку

Свердловские власти пытаются легализовать 21 мусорный полигон, который не вошел в государственных реестр объектов размещения твердых коммунальных отходов. Напомним, с 2019 года размещать ТКО можно только на санкционированных полигонах, включенных в ГРОРО. Как заявил сегодня глава Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, только за первое полугодие 2019-го на них поступило порядка 4 млн отходов.

В минприроды Свердловской области отмечают, что действующих полигонов, включенных в ГРОРО, недостаточно. Поэтому хотят легализовать еще 21 свалку, которая не попала в государственный реестр. Такая возможность предусмотрена действующим законодательством – на переходный период, пока не будут построены новые, более современные полигоны. Об этом в ходе совещания в уральском полпредстве сообщил глава экологического ведомства Алексей Кузнецов.

Замглавы Росприроднадзора Эмирхан Амирханов, впрочем, предостерег свердловские власти от поспешных шагов. «Много жалоб по этому 21 объекту, надо изучить, нужно ли это делать, механически использовать [возможность] и продолжать это делать не стоит – без изучения по всякому объекту. Люди не хотят мириться, если это влияет на их жизнь. Мы понимаем проблемы вашей области, но она может справиться с задачей. Это было предложено как исключительная мера, когда совсем нет полигонов, а у вас они есть», – подчеркнул он.

Кузнецов, в свою очередь, заявил, что «ни одного движения при введении новой системы ТКО не проходит без обсуждения с жителями». «Мы в контакте с населением, общественностью и наукой. У нас всего больше 300 объектов, где раньше ТКО размещались, а 21 – это те, что входили в схему до 2019 года, но их необходимо доиспользовать», – объяснил министр.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 04.07.19

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