К открытию «Иннопрома» на площадке ЭКСПО моют матрешек (ФОТО)

В Екатеринбурге завершаются подготовительные работы к «Иннопрому-2019». На территории выставочного центра, где мероприятие пройдет уже в десятый раз, завершился ремонт – парковочное пространство упорядочили, разграничили от транзитных потоков, поставили КПП, а рядом с остановочными комплексами поставили матрешек «Экспо».

Напомним, пускать на парковку МВЦ в этом году будут только по спецпропускам, которые выдавали участникам категорий VIP, Экспонент и СМИ. Для остальных будет работать перехватывающая парковка у «Сима-ленда», откуда до выставочника можно будет добраться на специальном шаттле, либо же автобусы, которые будут курсировать от станций метро «Ботаническая» и «Площадь 1905 года». Еще одна новинка этого года – разделение потоков посетителей разных категорий в зоне досмотра. Появились отдельные входы для VIP и спикеров, для СМИ, экспонентов и других.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.07.19

Президент ГК «Formika»: «Задача «Иннопрома» – не контракты, а контакты». / В Екатеринбурге будут судить сотрудницу почты, которая присваивала лотерейные билеты. / В Екатеринбургском зоопарке родилась летучая лисица (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»