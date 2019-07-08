Заставить покупать продукцию: на «Иннопроме» власти назвали основной способ диверсификации ОПК (ФОТО)

Предприятиям ОПК необходимо диверсифицироваться – гособоронзаказ запланирован до середины 20-х годов, и предприятиям необходимо наращивать выпуск гражданской продукции.

Сегодня на пленарном совещании в рамках выставки «Иннопром» представители власти и бизнеса обсудили, как помочь оборонке с переходом на мирные рельсы. Речь большей частью шла о вмешательстве государства в рынок и о том, какие можно ввести ограничения для других, чтобы дать приоритет ОПК. Первыми слово взяли представители власти, пообещав оборонщикам поддержку, как это видят они. Когда слово перешло к представителям ОПК, оказалось, этого мало.

О тех мерах, которые правительство уже начало реализовывать, рассказал зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов. Начал он с печального замечания: «Опыт диверсификации в стране имеется, но больше отрицательный».

Решать проблему будут через госзакупки. «Нужно давать преференции российским производителям, в первую очередь, ОПК, обозначив квоту на обязательную покупку продукции отечественного производства. Есть риск монополиста, который будет задирать цену, и есть риск получить некачественную продукцию. Наша задача [найти способы] как обойти эти риски. Но я считаю – квотирование это такая тупая простая норма, но должна быть действенной», – объяснил Юрий Борисов. Из других мер помощи – позволять предприятиям ОПК получать невысокие проценты по кредитам, в том числе через субсидирование.

Необходимость квотирования подчеркнул и замминистра экономики РФ Азер Талыбов.

«Они [зарубежные компании] успешно конкурируют на нашем рынке, в том числе потому что их уполномоченные агентства субсидируют поставку их продукции на наш рынок, они демпингуют, чтобы снять наших производителей. Мы должны следить, чтобы конкуренция между российскими производителями сохранялась, но без поддержки добиться диверсификации ОПК невозможно». Он отметил, что крупнейшим госкомпаниям нужно поставить задачи на уровне KPI, чтобы они закупали продукцию от предприятий ОПК. А затем прокомментировал снижение процентной ставки для оборонщиков наблюдением, что сейчас кредитные организации получают прибыль большую, чем те, кто что-то производит.

После высказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он начал говорить о трамваях – в России помимо УВЗ есть еще два производителя трамваев. «В какой еще стране есть три трамвая? Нигде. Вся страна (зарубежная, – прим. ред.) наваливается, чтобы производить один трамвай. Мы (область, – прим. ред.) делаем все, чтоб покупать наши трамваи», – рассказал Евгений Куйвашев.

Он не стал упоминать, что в столице региона ездят трамваи чешского производства еще советских времен, более того – в 2011 году парк пополнился такими же вагонами, но уже, разумеется, б/у, закупленными в Белоруссии. После он начал говорить о том, что нужно покупать свое, и в Китае никто уже не ездит на чужих автомобилях, даже если БМВ обходит по качеству китайский автопром. «И нам не нужно стесняться делать так же», – отметил губернатор. Напомним, сотрудники правительства Свердловской области ездят в основном на «Тойотах Камри».

Первым заговорил не только о том, как заставить покупать гражданскую продукцию оборонки, но и о потребностях покупателя, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков. Он согласился с пониженными ставками на продукцию ОПК на уровне 5% и предложил давать субсидию не производителю, а покупателю. «Давайте не производитель будет производить то, что умеет, а покупатель будет покупать то, что ему нужно», – предложил банкир.

Индустриальный директор ГК «Ростех» Сергей Сахненко со своей стороны решил рассказать, какие есть барьеры перед ОПК для работы на гражданском рынке. Как оказалось, оборонщикам не нравится работать на закупках. Во-первых, потому что контракты могут прописываться специально под конкретного поставщика – «не то что выиграть, даже выйти в конкурс невозможно». Во-вторых, оборонщики не понимают, какой объём потенциальный покупатель может купить у них за год.

Далее – сроки исполнения заказов довольно короткие. Но главное – подавляющее число закупок проходит без авансирования, «а если у нас не будет средств в обороте, то не будет и нашего участия в нацпроектах». Сахненко предложил выдавать авансы на проекты хотя бы в сфере импортозамещения, причем хотя бы в размере 50%. Квотирование как мера поддержки ему нравится.

Выступил и представитель УВЗ. Тагильские оборонщики также поддерживают введение квот на законодательном уровне. «У нас есть KPI по гражданской продукции, а у покупателей – нет», – отметил он, напомнив, что рынок многих предприятий ОПК ограничен из-за санкций.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.19

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