Ответственный «лирик» с фундаментальными знаниями: работодатели рассказали, каким видят идеального выпускника вуза (ФОТО)

Сегодня на «Иннопроме» в Екатеринбурге обсудили проблемы образования в контексте цифровизации. Директор Высшей школы экономики Сергей Кадочников со ссылкой на данные опросов рассказал, что уже сейчас образование не отвечает запросам руководителей компаний.

«30% опрошенных считают, что через десять лет потребуются инвестиций в новые навыки персонала, а сами люди – таких 60% – считают, что их навыки не будут релевантны. Вдумайтесь, только 1% опрошенных считают, что их профессия будет нужна в будущем. Это радикальные цифры», – сказал он.

По словам Кадочникова, говоря о цифровизации, люди почти всегда подразумевают IT. Но, по его словам, будущее за специалистами с гибридными навыками. «Будем ли мы готовы к цифровой экономике, если у нас появится в четыре раза больше айтишников?» – спросил он.

Первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк объяснила, что сейчас от специалистов требуется скорее умение работать в команде, способность адаптироваться к изменениям, работать в состоянии неопределенности, нести ответственность за свои результаты.

«Когда мы говорим о том, каким должен быть специалист, мы должны посмотреть на гуманитарную сущность образования. Наша школа была ориентирована на продолжение профессионального образования, которое не так востребовано с точки зрения прироста полезного продукта. Задача школы – помочь ребенку быть успешным, формировать у него социальные навыки, научить общаться и сопереживать. Только при наличии крепкого нравственного иммунитета человек может принимать правильные решения, особенно при нынешнем потоке информации. Нас долгие годы воспитывали, говоря о том, что государство обязано нам что-то дать. Сейчас важно формирование понимания, что именно сам человек отвечает за свою деятельность», – отметила она.

В ответ на это Кадочников заметил, что в споре между физиками и лириками победили вторые. Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Хабарова подтвердила, что «на фундаментальную образовательную базу ложатся любые навыки».

«Нам нужна воспитанная ответственность. Прошли времена, мы видим металлурга с лопатой у печи только на открытках. Сейчас это ЧПУ, мы переходим к труду машинному, автоматизированному, с числовым программным управлением. Полностью теряется разница между мужским и женским трудом. Уходит тенденция силы. Возрастных ограничений», – заметила она.

С тем, что задача образования – дать фундаментальные знания, согласился и генеральный директор «СКБ Контура» Евгений Филатов. Остальное, по его мнению, должны давать работодатели. Однако не все вузы готовы сотрудничать с бизнесом. «Хочется, чтобы порог входа бизнеса в образование стал ниже. Система образования должна меняться быстрее. Сейчас вдолгую могут играть только крупные игроки, даже для него это риски. Поэтому хочется, чтобы были образовательные программы по принципу совместного финансирования», – подчеркнул он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.19

Водитель бензовоза, устроиивший аварию под Карпинском, арестован на два месяца. / В Екатеринбурге снова пройдет фестиваль ландшафтного дизайна. / В Екатеринбурге скончался преподаватель уральского журфака Владимир Зыков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»