К УрФУ пришли екатеринбуржцы с письмом для Путина (ФОТО)

На проспекте Ленина рядом с Уральским федеральным университетам собралась небольшая толпа зрителей. Напомним, вуз сегодня должен посетить президент РФ Владимир Путин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», люди стоят на тротуаре за пределами территории, которая была оцеплена еще утром. Небольшая группа из 10 человек (в их числе есть темнокожий мужчина) расположилась рядом памятником Якову Свердлову прямо напротив входа в университет. Один из молодых людей, студент лестеха Игорь рассказал, что ждет президента «чтобы посмотреть».

В числе зрителей оказалась женщина, которая хочет передать письмо Путину. В нем она написала, что дети Великой Отечественной войны никому не нужны, и жалуется на качество хлеба и рост тарифов. Сейчас екатеринбурженку волнует вопрос: как преодолеть ограждения, чтобы вручить послание президенту. Также к УрФУ начали подтягиваться китайские студенты.

Напомним, прилет Владимира Путина в Екатеринбург ожидается в ближайшее время. Он намерен посетить выставку «Иннопром» и выступить на GMIS, а затем пообщаться со студентами УрФУ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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