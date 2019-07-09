В УрФУ готовность №1 к приезду Путина: полиция перекрыла все подходы к зданию (ФОТО)

В Уральском федеральном университете полная готовность к встрече президента Владимира Путина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», все подходы к перекрестку рядом с вузом перекрыты, никого не пускают. Здание оцеплено полицейскими, люди в спецформе есть даже на крыше университета.

По некоторым данным, во встрече с президентом примут участие порядка 20 человек: студенты, аспиранты и талантливые школьники. Горожан у памятника Свердлову, которые надеялись хотя бы издалека увидеть Путина, осталось совсем немного.

Не теряют надежду только китайские студенты, еще пара молодых людей и пожилой мужчина. Остальные разбрелись по скверу. Охранники проверяют документы у присутствующих, корреспондента РИА «Новый День» настойчиво просили показать журналистское удостоверение. При этом правоохранители говорят, что горожанам все равно не увидеть Путина. Они объяснили, что по протоколу президентский автомобиль подъедет к УрФУ пассажирской дверью к входу. Путин выйдет под прикрытием машины, а затем его сразу закроет охрана.

Тем не менее, горожане не хотят расходиться. Некоторых зевак сотрудники полиции начали выводить отдельно. Так, сквер пришлось покинуть студенту, который ждал приезда первого лица с 8 утра.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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