Свердловскую область снова поставили на второе место в рейтинге мусорной напряженности (СКРИН)

Аналитики Wasteconsulting и РАНХиГС вновь составили индекс мусорной напряженности регионов РФ. На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором – Свердловская область, на третьем – Вологодская область.

Примечательно, что Архангельская область, где находится станция Шиес, оказалась только на 38-й строчке рейтинга, а соседняя Карелия – на 65-й позиции. При этом Санкт-Петербург, который оказался лидером индекса напряженности, еще вовсе не вступил в мусорную реформу – там ее введение отложено до 2020 года.

Напомним, такой же рейтинг те же авторы выпускали весной этого года, тогда Санкт-Петербург и Свердловская область занимали аналогичные позиции.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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