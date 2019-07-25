Бизнесмены против людей: зачем предприниматели несут мусор в контейнеры у жилых домов

Сегодня в Екатеринбурге прошел круглый стол с участием представителей областного министерства ЖКХ и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Обсуждали проблемы взаимодействия с юридическими лицами, многие из которых уклоняются от заключения договоров на вывоз и утилизацию ТКО. «Если по физлицам сбор достиг более 80%, и основные вопросы связаны с нормативами и тарифами, то по юрлицам возникают сложности. Они уклоняются от заключения договоров, ответственности для них административной за это нет», – напомнил замминистра Егор Свалов.

Директор ЕМУП «Спецавтобаза», который обслуживает Восточную зону Свердловской области, включая Екатеринбург, Наталья Зубова рассказала, что на 1 апреля договоры были заключены лишь с 9% юрлиц (примерно 3 тысячи договоров). «Сегодня процент по договорной кампании с юрлицами достиг 48 благодаря коммуникации с органами местного самоуправления, комитетами по потребительскому рынку, которые предоставляли нам сведения о коммерческих организациях. Плюс мы официально получили ключ к Росреестру, проверяем данные у них, у Федеральной налоговой службы, например, действует или не действует предприятие, по другим открытым источникам – устанавливаем вид деятельности и среднесписочную численность персонала или количество посадочных мест, гостиничных номеров, и т.д. И хоть многие уклоняются от этого, в том числе крупные торговые сети, но рано или поздно им придется заключить договор», – сказала она, уточнив, что к октябрю договоры заключат со всеми юрлицами в зоне работы «Спецавтобазы».

У регоператора Западной территории – «ТБО Экосервис» – похожая статистика. «Оповещать наших юрдических лиц мы начали еще в декабре 2018 года. Несмотря на это, у нас возникли проблемы – предприятие зарегистрировано, но по факту не находится по этому адресу, а искать его сложно. Сейчас заключено порядка 40% договоров, включая бюджетные учреждения», – сказала представитель компании Анна Распопова.

Она также подчеркнула, что некоторым юрлицам выгоднее заключать договоры по нормативам, а не по фактическому накоплению мусора. «Переход на факт влечет за собой временные и финансовые затраты, т.к. надо согласовать документы с муниципальным образованием, Роспотребнадзором, закупать контейнеры или брать их в аренду, договориться с местом установки или создать свою площадку под них», – добавила она.

Егор Свалов уточнил, что обязанность организации контейнерных площадок лежит на муниципалитете. «За исключением случаев, когда территория закрытая. Потому что муниципальные образования ведут реестры площадок, они вносят туда всю информацию. Но бывает так, что магазины находятся в пристроях к жилым домам, в переделанных квартирах первых этажей, а чтобы создать контейнерную площадку – мало одного желания. Она должна быть не ближе 20 метров и не дальше 100 метров, огорожена. Плюс стоимость площадки большая. Раньше небольшие юрлица заключали фиктивные договоры на вывоз и носили под покровом ночи мусор в соседний двор. И это видели все», – сказал он.

Поэтому перейти на фактические расчеты могут не все. «Действующий СанПиН от 1988 года подразумевает, что максимум пять контейнеров на площадке. А если во дворе жилого дома уже есть пять контейнеров и 20 юрлиц? Они не смогут на факт перейти, только по нормативу», – подчеркнул чиновник.

Представитель аппарата свердловского бизнес-омбудсмена Екатерина Сонина при этом напомнила, что, как и обычные граждане, предприниматели считают нормативы не всегда справедливыми. «Вопросы больше касаются расчетов, которые выполняли органы МСУ. Предприниматели не наблюдали этот процесс, как проводились замеры. Отсюда и вопрос – насколько корректны данные? Это поводом для дополнительного напряжения», – сказала она.

Свалов подтвердил, что нормативы требуют пересмотра. «Надо увеличивать число категорий – по типам деятельности, по населенным пунктам. Когда методику правительство РФ разбалтывало, они не учли такие вещи, что, например, ларек Союзпечати не может столько мусорить. Это им в голову не пришло», – отметил он, а его коллега по министерству Диана Рыбакова сообщила, что Свердловская региональная энергокомиссия формирует предложения по пересмотру нормативов, которые потом отправят в федеральное Минприроды. Правда, в чем суть этих предложений, не совсем ясно. Представители РЭК с момента начала «мусорной» реформы практически не выходят в паблик с пояснениями по этой теме.

Директор «Рифея», который обслуживает север Свердловской области, Федор Потапов сообщил, что договоры заключены примерно с 4,5 тыс. юрлиц. «Выходим на цифру 25-30%. Смотря как считать. Если от живых юрлиц, то одна цифра, если от всех зарегистрированных, то другая. У нас пока нет понимания, сколько мертвых душ на территории, но в базе их много», – сказал он.

При этом нерасторопным предпринимателям, которые не заключат договоры с регоператорами, придется платить дважды. Некоторым – по решению суда. Пока что все три предприятия, занятые в сфере обращения с отходами Свердловской области, ведут работу с должниками и теми, кто уклоняется от договоров, в досудебном порядке. Но, по словам Анны Распоповой, вероятно, в конце августа начнутся первые иски. Пока же регоператорам и надзорным органам приходится разбираться с негативными последствиями от деятельности «уклонистов». Так, некоторые предприниматели заключают договоры со сторонними организациями, которые свозят мусор не на полигоны, а на нелегальные свалки или даже сгружают в частном секторе или в лесу. Некоторые, кто перешел на факт, несут отходы на соседние контейнерные площадки, чтобы не наполнять собственные баки и не переплачивать.

«Способ борьбы единственный – только фиксировать. Раньше были полномочия у муниципалитетов по этой части. Я, когда был главой комитета по экологии, лично подписывал документы – квартальные фотографировали, мы направляли сведения в ГИБДД, выясняли собственника автомобиля-нарушителя и штрафовали. Потом кто-то из них подал в суд жалобу, и тот признал, что это административное нарушение, поэтому разбираться с ним может только Роспотребнадзор. А те говорят, что у них столько людей нет», – прокомментировал ситуацию замминистра ЖКХ, уточнив, что требуются поправки в федеральное законодательство.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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