В Екатеринбурге за полгода убрали больше 150 нелегальных свалок (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня ликвидировали очередную несанкционированную свалку мусора. На нее в ЕМУП «Спецавтобаза», которая выполняет функции регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, пожаловались жители Заречного микрорайона.

Как выяснилось, на улицу Плавильщиков регулярно свозили мусор на грузовых автомобилях. Представители регоператора объяснили, что это произошло из-за того, что какие-то предприниматели заключили договоры не с ним, как того требует федеральный закон (заниматься обращением с ТКО могут только специально выбранные в регионах компании), а со сторонними незаконными подрядчиками. Те, в свою очередь, свезли мусор не на легальный полигон, а предпочли устроить свалку в Верх-Исетском районе Екатеринбурга рядом с жилыми домами.

«Спрессованный в тюки мусор привлек внимание жителей, которые сообщили об этом региональному оператору. Сотрудники «Спецавтобазы» совместно с представителями полиции Екатеринбурга выехали на место и обнаружили свалку. В тюках, помимо прочего, были найдены накладные и бухгалтерские документы компаний «Уют», «Вайлдберриз», «Ламода», и других – у всех них не заключены договоры с регоператором, а в разговорах представителями «Спецавтобазы» сотрудники фирм поясняют, что договоры они заключать и не собираются, а будут вывозить мусор туда, куда считают нужным», – рассказали в пресс-службе САБ.

Исполняющая обязанности директора предприятия Наталья Зубова пояснила журналистам, что от «Спецавтобазы» были направлены обращения в УМВД по Екатеринбургу и в природоохранные органы. Сегодня в присутствии СМИ свалку убрали – всего на Плавильщиков накопилось пять кубометров отходов. Регоператор потратил около 50 тысяч рублей на ликвидацию этой свалки. «Ситуация осложняется тем, что она находится на неразграниченных землях, то есть при возмещении расходов регоператора будут трудности», – добавила Зубова.

При этом она объяснила, что юрлица действительно имеют право заключить договор на вывоз мусора со сторонними подрядчиками, а не с регоператором, но лишь в том случае, если речь идет не о твердых коммунальных отходах. При этом у компании должен быть документ, подтверждающий, что мусор – это не ТКО, а, например, строительный мусор, а подрядчик обязан иметь лицензию на работу с нужным видом отходов.

Всего за полгода силами «Спецавтобазы» было ликвидировано уже больше 300 несанкционированных свалок на территории т.н. Восточного кластера Свердловской области, куда входят 34 муниципальных образования, включая Екатеринбург, Каменск-Уральский, Ирбит, Камышлов, и т.д. При этом больше половины нелегальных пунктов складирования отходов пришлось убирать в Екатеринбурге.

Как правило, информация о свалках поступает регоператору или от надзорных органов, или от местных жителей. «После поступления обращений на место выезжают специалисты регоператора, а также маркшейдер для определения объема мусора и представитель лаборатории, который устанавливает, какой вид отходов преобладает в общей массе. Следующий этап – определить собственника земельного участка, где образовался стихийный завал. Владельцу земли направляется уведомление о том, что необходимо очистить территорию. Если в течение 30 дней этого не произошло, тогда регоператор ликвидирует незаконную свалку своими силами и взыскивает расходы с собственника земельного участка в регрессном порядке», – пояснили в пресс-службе «Спецавтобазы».

Екатеринбург, служба информации

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