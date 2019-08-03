Универсиада или здоровье, гибель семьи манси и массовый мор пчел – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Минувшая неделя в Екатеринбурге и Свердловской области принесла дожди и ощущение конца лета. Депутаты заксо отметили окончание весенней сессии, перед каникулами проголосовав за первые вливания денег в Универсиаду и очередные – в конгресс-центр, при этом урезав бюджет министерства образования и расходы на здравоохранение. В уральской столице подведены своеобразные итоги противостояния в сквере у театра драмы. А жители области говорят о массовой гибели пчел. Подробности самых громких событий минувшей недели – в обзоре РИА «Новый День».

Событие недели: на последнем заседании заксо депутаты откорректировали бюджет. В чью пользу?

В минувший вторник депутаты заксо приняли в первом чтении поправки в областной бюджет 2019 года. На подготовку к Универсиаде-2023 выделено 235 млн рублей, а на оплату заключительных работ по конгресс-центру – свыше 350 млн рублей. Еще 10 млн рублей получит департамент информполитики на освещение своей деятельности. Тем временем бюджет министерства образования уменьшится на 69,6 млн рублей. Со слов министра финансов Галины Кулаченко, сэкономить удалось по итогам проведения конкурсных процедур, а также за счет реорганизации ряда образовательных учреждений. Кроме того, более чем на 60 млн рублей сокращаются расходы на специализированную медицинскую помощь. За поправки проголосовали 40 депутатов, три – против и еще 6 отсутствовали.

А на следующий день были опубликованы сведения о доходах и имуществе депутатов заксо за 2018 год. Так, например доходы лидера прошлогоднего рейтинга – директора НТМК Александра Кушнарева в этом году упали со 109,5 до 77,5 миллионов рублей. А вот Александр Серебренников, который владеет фармацевтическим бизнесом, заработал 75,4 миллиона рублей. Помимо этого в списке его имущества еще две квартиры, три дома, четыре земельных участка и баня. Подробности о доходах и задекларированном имуществе депутатов – в материале «Нового Дня».

Цифра недели: итоги протеста в сквере

Начало рабочей недели ознаменовалось подведением юридических итогов протеста против строительства храма в сквере у театра драмы. За четыре дня было задержано около сотни человек. От двух до пяти суток ареста получили 32 человека. На них составили протоколы за нарушение правил проведения мероприятий, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения. В общей сложности – 211 суток ареста. Анна Балтина, лидер движения «Парки и скверы», получила штраф в 20 тысяч рублей за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления. Кроме того, заплатить пришлось практически всем задержанным во время протестов. Общая сумма – более 650 тысяч рублей.

ЧП недели: трагедия на Лозьве

Эту неделю омрачила гибель семьи манси. 31 июля днем группа из пяти человек – мужчина, женщина и трое детей на лодке возвращались из Вижая в национальный поселок Ушма. Семья ездила в больницу. К утру 1 августа спасатели обнаружили их лодку в 17 километрах от Ушмы, а после и тела трех пассажиров – женщины и двоих детей. Спасатели продолжают искать мужчину и ребенка.

Видео недели: массовая гибель пчел

На этой неделе «Новому Дню» стало известно, что в некоторых районах Свердловской области начали массово гибнуть пчелы. Сотрудники Россельхознадзора выехали в деревню Верхняя Боевка, оттуда поступили обращения от пяти пчеловодов. Местные жители говорят, что гибнуть их медоносные насекомые начали 12 июля, когда стояла хорошая погода – пострадало около 80% пчелиных семей. Сотрудники Россельхознадзора взяли пробы медовых сот и подмора, чтобы в лабораторных условиях провести проверку на следы пестицидов.

На Урале массово гибнут пчелы

Фото недели – День ВДВ

На этой неделе в России отметили День ВДВ. Уральские десантники традиционно собрались у «Черного тюльпана», чтобы поздравить друг друга, возложить цветы к мемориалу и погулять. Яркие моменты праздника – в фоторепортаже «Нового Дня».

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 03.08.19

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