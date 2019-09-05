Строительство новой ледовой арены на месте телебашни начнется в сентябре

Глава УГМК-холдинга Андрей Козицын рассказал, что уже в ближайшие дни начнется активная фаза строительства новой ледовой арены в Екатеринбурге, которая станет домашней площадкой для хоккейного клуба «Автомобилист».

«Это большое, серьезное дело. Но формальности, практически все организационные вопросы мы преодолели. Все в части подготовки и документации решено. Со следующей недели начинается мобилизация строителей, и в сентябре мы должны начать стройку, если все по плану, то в 2022 году мы должны закончить строительство», – сказал он, отвечая на вопрос «Нового Дня».

Напомним, что эту площадку включали в список для строительства храма святой Екатерины, однако впоследствии исключили, так как участок уже запланирован под ледовую арену. Также нужно отметить, что новое спортсооружение станет одним из ключевых объектов Универсиады-2023.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.09.19

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