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Вторник, 10 сентября 2019, 18:03 мск

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Облбюджет даст муниципалитетам больше 600 млн на мусорную реформу

Областной бюджет может выдать муниципальным образованиям региона больше 600 млн рублей на мусорную реформу. Речь идет об организации и содержании контейнерных площадок. Как сообщила в ходе согласительной комиссии вице-губернатор и глава минфина Галина Кулаченко, на создание мест для складирования мусора областные власти планируют выделить муниципалитетам 413 млн рублей, а на содержание площадок – 230 млн рублей. По ее словам, претендуют на получение финансовой поддержки 63 территории Свердловской области.

Глава комитета по бюджету, финансам и налогам заксобрания региона Владимир Терешков похвалил минфин за то, что в бюджет решили включить организацию контейнерных площадок, но напомнил, что муниципальным властям нужны деньги и на ликвидацию свалок. «Это сотни миллионов рублей, в некоторых муниципалитетах свалки прямо в центре населенного пункта находятся», – сказал он, не уточнив, впрочем, о каких территориях идет речь.

Напомним, по закону, организация контейнерных площадок – это обязанность собственников земли. Как правило, если речь идет о жилом частном секторе, участки принадлежат муниципалитетам. Но при верстке бюджета на 2019 год местные власти не учитывали, что им придется решать вопросы организации контейнерных площадок (реформа заработала с 1 января этого года), поэтому во многих территориях жители вынуждены выставлять мусорные пакеты на улицу, затем мешки забирает спецтехника. И эксперты, и сами свердловчане называют такой способ отсталым и неэкологичным. Тем не менее, в Свердловской области почти нет территорий, где полностью удалось отказаться от так называемого помешкового сбора мусора. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза», в Восточном кластере региона от мешков полностью отказались только в Каменске-Уральском, где за счет средств местного бюджета в частном секторе установили металлические баки.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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