Опрос по храму святой Екатерины пройдет 12 октября – явка должна быть не менее 1%

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил назначить опрос жителей по выбору места для строительства храма святой Екатерины на 12 октября. Проект постановления сегодня внесен в городскую думу. Сначала документ рассмотрит комиссия по местному самоуправлению. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании ЕГД 24 сентября.

Согласно проекту, общегородской опрос пройдет в субботу, 12 октября, с 8:00 до 20:00. Однако точное количество избирательных участков, на которых пройдет голосование, до сих пор неизвестно. Как пояснил «Новому Дню» спикер думы Игорь Володин, все зависит от того, какое финансирование мероприятия предусматривает мэрия. Минимальная сумма, которая обсуждается, – 3,2 миллиона рублей, рассчитана на 50 участков. Но ведутся переговоры о выделении из бюджета 5 миллионов рублей, то есть участков может быть больше.

«Комиссия по местному самоуправлению, а затем и городская дума смогут принять решение по участкам только после того, как получат заключение финансового департамента администрации», – отметил председатель думы. При этом на всех пунктах голосования по храму будет установлено видеонаблюдение.

По словам Игоря Володина, депутаты собираются установить минимальный порог явки общегородского опроса не менее 1%. Но окончательно эти детали дума утвердит только 24 сентября.

Отметим, что на 1 июля 2019 года в Екатеринбурге зарегистрировано 1,085 миллиона избирателей, то есть предварительно в опросе по храму должны принять участие около 11 тысяч екатеринбуржцев.

Почитать постановление и найти ближайший к своему дому участок можно здесь

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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