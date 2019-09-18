«Парки и скверы Екатеринбурга» вышли из рабочей группы по храму. Последнее заседание пройдет без них

Из рабочей группы по строительству храма святой Екатерины вышла группа участников – Анна Балтина, Валерий Андреев, Ксения Бакланова, Алексей Беззуб, Дмитрий Головин, Полина Иванова, Константин Киселев, Оксана Котельникова, Наталья Маликова, Дмитрий Москвин, Алексей Мосин, Александр Цариков. «Рабочая группа оказалась игрушкой в руках расчетливых чиновников администрации Екатеринбурга. Все прошедшие заседания сводились лишь к выбору площадок для голосования. При этом, каждый раз, когда чиновники по своему усмотрению перетасовывали эти площадки, нам не предоставляли полной и достоверной информации. Рабочей группе не было представлено ни одного документа. Мы не получили никакого ответа на наше обращение к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому. Участники рабочей группы не имели ни одной возможности обсудить параметры, принципы и сроки проведения опроса», – сказано в заявлении «Парков и скверов».

Представители организации уточнили, что они «отказываются делить с депутатами, администрацией города и лично Высокинским ответственность за предполагаемый в октябре 2019 года опрос, за его результаты и последствия». «Считаем невозможным быть соучастниками навязывания городу решения по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины и объявляем о прекращении своей работы в рабочей группе. Предлагаем Главе Екатеринбурга и Председателю Екатеринбургской городской Думы задуматься о создании действительно открытых и честных способов взаимодействия с горожанами», – говорится в сообщении.

Спикер гордумы, инициатор создания рабочей группы Игорь Володин пояснил «Новому Дню», что с заявлением «Парков и скверов» еще не успел ознакомиться, но рабочая группа соберется, как и планировалось, в пятницу, 20 сентября, в 14:00. По его словам, участникам рабочей группы рассылают приглашения и повестку. «Юристы подготовили тему, мы и планировали перед тем, как выносить на думу, собраться. Не хотелось бы отказываться от этих планов. Мы группу не распускали», – сообщил собеседник агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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