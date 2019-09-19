Жители Первоуральска засекли, кто сваливает мусор в лесу (ВИДЕО)

Жительница Первоуральска запечатлела на видео, как семья цыган выбрасывает мусор в лесу. Со слов Ксении, сегодня утром она ехала в поселок Ельничный со стороны лесхоза. «Просто случайно еду мимо и смотрю, стоит машина. Оказалось, что люди мусор выгружали», – рассказывает она.

Цыгане на дикой свалке

Девушка отметила, что на данном участке недобросовестные местные жители создают дикие свалки. В прошлом году территорию очистили, но за это время здесь снова скопился мусор. В пресс-службе первоуральской администрации сообщили, что информация о правонарушении передана в Росприроднадзор.

«Всего в реестре первоуральского «Экологического фонда» числится 70 несанкционированных свалок. Каждый год администрация выделяет бюджет на ликвидацию свалок. На 2019 год запланирована ликвидация 14 несанкционированных свалок общим объемом 4 270 кубометров. Объем денежных средств, выделенных на указанные мероприятия, составляет 2 млн 860 тыс. руб. Работы планируется завершить до 31 октября 2019 года. На 2020 год запланирована ликвидация 20 несанкционированных свалок общим объемом 6 тысяч кубометров», – дополнили в пресс-службе мэрии Первоуральска.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 19.09.19

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