У мэрии стоит пикетчица с плакатом «Высокинского – в отставку!» (ФОТО)

У здания городской администрации сегодня в 11 часов состоялся одиночный пикет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на крыльце стоит девушка с плакатом «Высокинского в отставку! Вернуть прямые выборы мэра!».

В пикетчице журналисты узнали Екатерину Лахтикову, активную участницу майских протестов в сквере у драмы – тогда она была в образе матери-природы.

Лахтикова рассказала, что выступает против опроса для выбора места под храм святой Екатерины. По ее словам, мэр Александр Высокинский скрыл от общественников и жителей города информацию о площадках для строительства собора, поэтому должен уйти с поста.

Также активистка собирается провести собственный независимый опрос по храму среди екатеринбуржцев.

Екатеринбург, служба информации

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