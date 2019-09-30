Избирком Екатеринбурга снова отклонил заявку на референдум

Избирком Екатеринбурга в пятый раз отклонил заявку на проведение референдума по «спасению» сквера около театра драмы. Активисты снова напутали в документах собственные персональные данные – в ходатайстве был указан неправильный адрес места жительства одного из членов инициативной группы.

Напомним, «Комитет по спасению сквера» возглавляет юрист Иван Волков. Ранее он объяснял, что участники организации будут подавать заявки в избирком о проведении референдума до тех пор, пока земельному участку на Октябрьской площади не будет возвращен статус «общественного пользования».

При этом Фонд святой Екатерины отказался от планов строительства в сквере собора еще в июне этого года. В августе администрация города запустила процедуру по переводу земли под сквером в категорию ТОП-1. Сейчас эта работа продолжается. Вместе с тем городская дума после нескольких месяцев обсуждений назначила общественный опрос по выбору места для возведения храма святой Екатерины – он состоится 13 октября.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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