Эксперты повздорили из-за административного ресурса и странных шуток по итогам храмового опроса (ФОТО)

Сегодня в библиотеке Белинского прошло очередное заседание «Экспертного клуба Екатеринбурга», которое на сей раз было посвящено вчерашнему опросу по выбору места для строительства собора святой Екатерины. Как раз к моменту начала встречи появились результаты вчерашнего мероприятия – ожидаемо победила площадка Уральского приборостроительного завода, принадлежащая одному из инвесторов строительства культового учреждения, но не с «чеченским» результатом, а с 57,66%.

В первую очередь эксперты обсуждали легитимность опроса с учетом мобилизации и административного ресурса. «Перед голосованием шел раздрай по поводу мобилизации подведомственных бюджетников. Но в США, например, подвоз не запрещен. К тому же сохраняется тайна голосования. И не было манипулирования», – сказал юрист Иван Кадочников, напомнив, что форма опроса регулируется местными нормативными актами, и что считать злоупотреблениями – спорный вопрос.

Руководитель Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, глава экспертного клуба Анатолий Гагарин подчеркнул, что «мобилизации не надо стесняться и не надо ее порицать». С этим не согласился политолог, научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Александр Белоусов. «Использование административного ресурса делегитимизирует опрос. Оно недопустимо и должно пресекаться даже в малейшем виде», – сказал эксперт.

Посыл Кадочникова об отсутствии манипуляций тут же опроверг своим заявлением православный активист Александр Гавриленко, который входил в состав рабочей группы по выбору площадки под храм. «Когда я участвовал и работал в рабочей группе, я был один от православной общественности, а представителей «Парков и скверов» было десять, было сложно в такой команде пытаться найти средневзвешенное решение, которое устроило бы всех. Мы постоянно пытались найти компромисс, как положено верующим. Но как только им [паркам и скверам] предоставляли уступку, они, укусив палец, до локтя пытались откусить», – сказал он и добавил, что накануне горожане проголосовали за два храма – на площадке Приборостроительного и на площадке за Макаровским мостом.

Последнее утверждение вызвало недоумение представителей СМИ, председатель «Экспертного клуба Екатеринбурга» Анатолий Гагарин попытался сгладить ситуацию, объяснив, что Гавриленко, очевидно, пошутил. «За счет вот таких неаккуратных действий мы можем нарушить хрупкое равновесие», – предупредил Белоусов православного активиста-шутника.

Наконец, собравшиеся обсудили и саму форму опроса, который стал прецедентом для России. Эксперт Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Владимир Чудаев предположил, что этот инструмент сделает систему более демократичной. Правда, не очень ясно, как будет с реализацией и заменит ли опрос другой инструмент – общественные слушания. «По всем вопросам проводить опросы?» – сказал он, заметив, что в Екатеринбурге не проводится социологических опросов, открытых для СМИ.

Анатолий Гагарин согласился, что практика системных соцопросов утрачена. «Нужны не просто опросы, а такие, к которым было бы доверие. Нашему городу нужен проект открытой социологии, которая будет прозрачна для всех, чтобы проверить анкеты мог каждый желающий», – добавил Белоусов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.10.19

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