В Екатеринбурге потратили почти 7,3 млн на ликвидацию свалок

В Екатеринбурге с начала года потратили 7 млн 290 тысяч рублей на ликвидацию несанкционированных свалок, такие данные представила глава комитета по экологии администрации города Екатерина Мурзина.

При этом всего в бюджете на 2019-й запланировано на расчистку города от куч мусора 16 млн 920 тысяч рублей. По словам Мурзиной, с января по сентябрь этого года на полигоны вывезли 18 400 кубометров мусора. При этом заявки поступают как от администраций районов, так и от жителей. «В адрес регионального оператора по обращению с ТКО с начала года поступило 170 обращений по свалкам на территории Екатеринбурга, ликвидировано 45 мест несанкционированного накопления, в отношении 83 направлены уведомления собственникам о необходимости ликвидации свалки, в отношении оставшихся проводятся проверки – устанавливается точное место, морфологический состав, объем, собственники и правообладатели земельного участка», – сказала Мурзина, уточнив, что эта статистика касается и свалок бытового мусора, и строительных отходов.

И.о. директора ЕМУП «Спецавтобаза», которое с января выполняет функции регионального оператора по обращению с ТКО, Наталья Зубова уточнила, что к настоящему моменту поступило уже 204 заявки из районок, а ликвидировано 175 свалок. «При этом 20 из указанных мест несанкционированного накопления ТКО не было обнаружено при проверке, три – ликвидируются сегодня-завтра, еще одна свалка не относится ТКО», – добавила Зубова.

По ее словам, сейчас регоператор совместно с комитетом по экологии анализирует карту территорий, чтобы определить, где и почему свалки после их ликвидации появляются вновь. «Такое бывает, например, когда садовые товарищества отказываются от заключения договора, а потом дачники едут и выбрасывают мусор по дороге», – отметила она, добавив, что ранее никакого учета свалок не существовало.

Это не удовлетворило представительницу Общественной палаты Свердловской области Ольгу Старцеву, которая требовала у комитета по экологии объяснить, какие меры принимают в Екатеринбурге по предотвращению появления свалок. «Расширенная ответственность производителей – относится к этим мерам? Строительство экотехнопарка – относится? Какие мероприятия проводятся?» – задалась вопросом общественница. При этом экотехнопарк еще не строится, он есть лишь в планах областных властей.

Сам факт появления свалок заставил депутатов сделать вывод о том, что в Екатеринбурге провалена мусорная реформа. Ситуацию попросил прокомментировать Дмитрий Сергин, ссылаясь на ранее сделанные заявления федеральных властей. «Я бы не стала так категорично утверждать, я не считаю, что реформа в городе провалена. И несанкционированные свалки в какой-то степени стали следствием начала реформы, когда люди и коммерческие организации, не привыкшие оплачивать эту услугу, стали образовывать свалки. Сейчас договорная кампания уже значительно продвинулась, в том числе – по юрлицам, идет работа по созданию площадок, так что я бы не стала делать выводы о несостоятельности мусорной реформы», – сказала глава комитета по экологии.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников, в свою очередь, обратился к вице-мэру Алексею Бубнову с наставлением. «При подготовке к зиме задавался вопрос и главам районов давалось поручение, как будет построена работа с районами – не по жилому сектору, а по свалкам в нежилом секторе. Проконтролируйте ситуацию. Тема актуальная», – сказал он, попросив, чтобы информацию, которой обладают районки, активнее доводили до регоператора.

Также он напомнил о проблеме свалок автомобильных шин. «Они, как мы все знаем, не являются ТКО. «Спецавтобаза» их поэтому не берет, и не берет совершенно правильно. Поручение к районам было – установить все шиномонтажки, заставить их заключать договоры на вывоз этого. Особенно страдает промзона», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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