Женщина отсудила у фонда капремонта 600 тысяч рублей за взорвавшийся телевизор

Жительница Екатеринбурга добилась от областного фонда капремонта компенсации ущерба от пожара в квартире. Сумма, назначенная облсудом – 583 879 рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, капитальный ремонт в доме на улице Грибоедова был сделан в мае 2017 года. Заказчиком был фонд капремонта, подрядчиком – ООО «Мегаполис», субподрядчиком – «Уральский ремонтно-строительный центр».

После начала отопительного сезона, в октябре 2017 года, в одной из квартир дома вспыхнул пожар – в кухне взорвался и загорелся телевизор, на который упала штукатурка и протекла вода из квартиры этажом выше. По заключению специалиста, размер материального ущерба жилому помещению составил 560 459 рублей, стоимость поврежденного имущества – еще 23 420 рублей. Еще 10 тысяч стоила экспертиза.

Хозяйка квартиры подала иск к фонду капремонта и «Нижнеисетской управляющей компании», потребовав возместить ущерб в размере почти 600 тысяч рублей. Однако в Чкаловском районном суде ей отказали, сославшись на то, что телевизор был старый и загорелся сам. Женщина с этим не согласилась и пошла в областной суд.

Судебная коллегия, изучив материалы дела, установила, что субподрядчик все-таки виновен. Стояк трубы отопления в квартире этажом выше был смонтирован некачественно, через щели на нижний этаж просачивалась горячая вода. Сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области подтвердили, что трубы были смонтированы плохо, поэтому и произошла протечка горячей воды. Ссылку суда первой инстанции на то, что телевизор был не новый, апелляционный суд не принял, так как никаких доказательств его аварийной работы перед началом пожара представлено не было.

В результате облсуд пришел к выводу, что причиной пожара явилась течь из межэтажного перекрытия и попадание воды на работающий телевизор. При этом судебная коллегия установила, что единственным надлежащим ответчиком по делу является именно фонд капремонта, который несет ответственность за действия своих подрядчиков. Таким образом, областной суд постановил взыскать с регионального фонда капремонта в пользу истицы 583 879 рублей.

Екатеринбург, служба информации

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