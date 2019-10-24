Для подготовки к Универсиаде-2023 создана еще одна дирекция

В Свердловской области будет учреждено АНО «Исполнительная дирекция Универсиады-2023».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на заседании правительства и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. По его словам, соучредителем новой организации станет Минспорта РФ. Созданное ранее АНО «Универсиада-2023» ликвидируется.

В свою очередь, министр финансов Галина Кулаченко анонсировала изменения в бюджет 2019 года. Наряду с другими статьями расхода, 350 млн рублей будут выделены созданной недавно Дирекции по строительству объектов Универсиады-2023. Средства на это найдены за счет перераспределения. В частности, с этого года на плановый период переносится строительство моста через пруд в Нижнем Тагиле.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.10.19

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