Администрация района с августа игнорировала свалку в жилом массиве (ФОТО)

В Орджоникидзевском районе разрешился конфликт между местными жителями и администрацией района, который длился с августа этого года. О проблеме в своем фейсбуке рассказал депутат ЕГД Алексей Вихарев. По его словам, в августе администрация района сообщила о том, что муниципалитет заключил договор купли-продажи земельного участка, на котором прежде находилась контейнерная площадка с бачками для мусора. Последние ликвидировали, поскольку у территории появился новый собственник. «Площадкой пользовались жильцы нескольких многоквартирных домов: Баумана, 17, 19, Стачек, 25. Новый собственник мусорные баки демонтировал, они ему не нужны. А об организации новой площадки районные власти не позаботились – сообщили, что жители сами должны решить эту проблему с определением источника финансирования», – сказал депутат.

Ожидаемо, что на месте бывшей контейнерной площадки появилась свалка, при этом администрация района никаких шагов по поводу исправления ситуации не предпринимала. После того, как история получила огласку в СМИ, управа все же зашевелилась. Сначала глава района Роман Кравченко заявил журналистам, что в курсе ситуации и что свалку начнут убирать в ближайшее время, а для жителей сделают новую площадку. Потом его пресс-служба уточнила, что мусор уже убирают. «Ликвидация свалки начата. Вывезено 4 м3 мусора. Новая контейнерная площадка появится здесь же, в этих дворах. Она будет установлена за счет жителей. Это решение принято на их общем собрании. Управляющая компания, обслуживающая дома, уже заключила договор с подрядчиком. Контейнерная площадка должна появиться к 17 ноября», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе Орджоникидзевского района.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.19

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