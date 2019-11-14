«Могут только флудить, а достойно вступить в дискуссию – нет», – претендент на бюджетные миллиарды ответил противникам Универсиады

Сегодня в Екатеринбурге прошла дискуссия об эффекте Универсиады-2023 – эксперты обсуждали, как спортивные мероприятия влияют на развитие территорий. Студенческие игры на Урале должны пройти через три с половиной года, однако, как писал «Новый День», регион до сих пор не получил федеральных денег. Тем не менее, основные получатели выгод от проведения Универсиады в Екатеринбурге уже известны.

Во-первых, это Уральский федеральный университет, сказал в ходе дискуссии профессор ВШЭ Анхель Барахас. Во-вторых, представители сферы обслуживания, включая гостиницы, рестораны и магазины. В-третьих, строительные компании, которые будут заниматься объектами и инфраструктурой к спортивным событиям 2023 года. «Это основные выгодоприобретатели, на мой взгляд, и они также должны вложиться», – подчеркнул ученый.

Напомним, с большой долей вероятности строить деревню Универсиады за бюджетные средства будет «Синара-девелопмент». Гендиректор компании Тимур Уфимцев заявил, что «государственных денег на Универсиаду еще не потрачено ни копейки». «Проектирование ведется за счет нашей компании, а будем строить мы или не мы, решать заказчику строительства», – сказал он.

Г-н Барахас также объяснил, что во всем мире принято проводить оценку предполагаемых событий с анализом выгод и затрат. «Если рассматривать предполагаемый экономический эффект, то его трудно реалистично оценить, а анализ выгод и затрат позволяет учесть разные факторы. Например, одна из моих студенток писала магистерскую диссертацию об экономическом эффекте Олимпиады в Сочи. В ходе работы она опросила жителей города, готовы ли они потратиться, чтобы принять Олимпиаду. Большинство ответили, что готовы заплатить, чтобы не принимать. Этот фактор нельзя не брать во внимание. Кстати, во Франции решили, что ежегодно будет проводиться внешний независимый аудит всех затрат, связанных с Олимпийскими играми в 2024 году. Я бы предложил Екатеринбургу пойти по тому же пути», – отметил эксперт.

В ответ на это Уфимцев заявил, что «не встречал человека с отрицательной позицией», т.е. тех, кто был бы действительно против проведения Универсиады в Екатеринбурге. «Одно дело – флудить в интернете, бегать по разным сайтам и писать «зачем нам это нужно?», а другое дело – достойно вступить в дискуссию и аргументировать свою позицию», – сказал он.

В качестве примера он привел Челябинск, жители которого, по словам застройщика, были против проведения саммита ШОС и БРИКС, который, в итоге, пройдет по большей части в Санкт-Петербурге. «И что теперь? Половина жителей Челябинской области мечтают о переезде в другие регионы. Екатеринбург тем временем развивается, конкурируя с другими городами в пределах федерального бюджета. Екатеринбург не может останавливаться. Нужны нам такие мероприятия? Конечно, нужны. Если перестать крутить педали, очень быстро упадешь», – пояснил свою позицию бизнесмен, который также участвовал в перестройке «Екатеринбург Арены» к ЧМ-2018.

Он подчеркнул, что не переживает по поводу появления после Универсиады-2023 т.н. белых слонов – неиспользуемых спортивных объектов, которые были востребованы только во время собственно мероприятий. «Мы-то строим к Универсиаде жилой кластер. Такой проблемы не будет. Даже с учетом ввода 200 тысяч квадратных метров общежитий, дефицит мест останется в любом случае у УрФУ. Когда мы говорим о строительстве учебных корпусов, то тут тоже – три факультета стоят в очереди на переезд. Дворец водных видов спорта на этом участке, так у нас в бассейны сложно попасть, вопроса загрузки не стоит. Это самый большой объект в рамках [финансирования по линии] минспорта. У нас речи нет о белых слонах, еще и сохранится дефицит после их строительства», – заявил он.

Глава Института экономики города, профессор ВШЭ Александр Пузанов призвал рассматривать эффекты от Универсиады с точки зрения не только использования спортивных объектов, но и других факторов. «Для меня гораздо более опасная ситуация, более негативная, когда не востребованы городские инфраструктурные проекты. Стадион можно разобрать, а вот неверные градостроительные решения – это надолго», – предупредил он.

Также эксперт сказал, что необходимо просчитывать и косвенные эффекты, которые могут иметь иногда даже более важное значение, чем прямые. «Например, в случае введения кампусов для студентов резко улучшится ситуация с обеспеченностью общежитиями. Но сейчас все эти 11 тысяч человек снимают жилье. И если студенты уйдут, то как это скажется на благополучии населения, которое живет за счет сдачи жилья? Надо рассчитывать выгоды и затраты не только по принципу «кост-бенефит», но и по тому, какие группы населения будут выигравшими, а какие проигравшими», – заключил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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