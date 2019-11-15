Екатеринбуржцам предложили жаловаться на несанкционированные свалки через специальный сервис

Жители Екатеринбурга и Свердловской области могут пожаловаться на несанкционированные полигоны и кучи мусора через новый сервис, который запустила «Спецавтобаза» на своем сайте, – «Сообщить о свалке».

В пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами рассказали, что в заявке достаточно указать геолокацию свалки и оставить свои контакты. После специалисты «Спецавтобазы» начнут процесс поиска собственника захламленного мусором участка. Как ранее писал «Новый День», ликвидировать завалы должны владельцы земли, на которой расположена стихийная помойка. Но если по каким-то причинам хозяин не может или не хочет этого делать, разбором свалки занимаются региональные операторы, позднее выставляя собственнику счет. Такие правила действуют на территории всей страны, где уже началась «мусорная» реформа.

Сообщить о свалке можно и другими способами, например, в мессенджерах WhatsApp и Viber по номеру: 8-912-69-00-700. Добавим, что с начала этого года на «Спецавтобазу» поступило 531 сообщение о свалках на территории Екатеринбурга и еще 348 – на территории Свердловской области, выявлено было 599 мест незаконного складирования ТКО, ликвидировано – 417.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.19

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