Смирнов обещал заксобранию доделать капремонт за 2019 год через неделю

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, выступая с докладом перед заксобранием, обещал депутатам завершить работы по программе капремонта 2019 уже через неделю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр рассчитывает уже в скором времени приступить к торгам на право заключения контрактов на создание проектно-сметной документации для ремонтных работ, которые запланированы на 2021 год.

На сегодняшний день, заявил Смирнов, в сфере капремонта осталось только две крупных проблемы: это собственники, которые не пускают рабочих в свое жилье, и жилые дома, которые относятся к категории объектов культурного значения.

Вопросов к министру было немного. Депутат от ЛДПР Михаил Зубарев спросил, имеет ли смысл переводить деньги фонда капремонта на счет в казначействе, как предлагал один из депутатов, или продолжать держать их на банковских депозитах. По словам Смирнова, размещение средств фонда на депозитах приносит от 300 до 350 млн рублей в год, которые потом идут только на капремонт домов тех граждан, которые их сдали. «Если же разместить их прямо в казначействе, то программа капремонта потеряет эту сумму», – заявил Смирнов. Доклад был принят к сведению.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.11.19

Дело фитнес-тренера, обвиненного в педофилии, будут пересматривать в Челябинске (ВИДЕО). / Суд прекратил спор Высокинского с коммерсантами о земле над станцией метро «Бажовская». / Бывший депутат свердловского заксо занял пост первого вице-мэра Оренбурга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»