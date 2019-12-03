В начале 2020 года в Екатеринбурге пройдет большое совещание по экологии и мусорной реформе

В начале 2020 года в Екатеринбурге состоится большое совещание, посвященное вопросам экологии и промежуточным итогам мусорной реформы. Такое решение было принято сегодня в полпредстве на совещании с представителями политических партий, работающих в УрФО.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», пожелание о проведении большого мероприятия с участием губернаторов округа, профильных чиновников, министров и депутатов высказал глава комитета Госдумы по экологии и природопользования Госдумы Владимир Бурматов. По его мнению, в Екатеринбурге на совещании необходимо обсудить все темы, связанные с утилизацией отходов, охраной лесов и т.д.

«Если у нас во многих регионах экология проблема номер один, то ей надо заниматься», – поддержал предложение Николай Цуканов. Он также добавил, что необходимо уделить внимание и мусорной реформе, которая началась в стране и уже должна иметь какие-то промежуточные результаты.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 03.12.19

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