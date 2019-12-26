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Четверг, 26 декабря 2019, 13:14 мск

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Высокинский не стал комментировать информацию о допросе по «скверному» делу

На пресс-конференции по итогам 2019 года мэра Екатеринбурга Александра Высокинского спросили о том, действительно ли его вызывали на допрос по делу о майских протестах в сквере у театра драмы в связи с появившейся в сети аудиозаписью. На ней женщина, чей голос посчитали похожим на голос вице-мэра Екатерины Куземки, предлагала создать петицию, в которой якобы горожане требуют от губернатора построить новый парк, а от епархии – подписать соглашение с администрацией, что храм в сквере будет последним, построенным до следующего юбилея города.

«У нас есть несколько дел по истории со сквером. Все стороны опрашиваются, работа ведется. Предложил бы сейчас дать СК разобраться во всех нюансах, а потом уже можно комментировать что-то. Путь следователи поработают», – сказал он.

Ранее сама г-жа Куземка назвала запись фальшивкой. Накануне «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на собственные источники, близкие к «серому дому», сообщил, что аудио проверяли следователи, установившие, что на записи действительно голос вице-мэра, а также что по этому поводу Высокинского вызывали на допрос в СК.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.12.19

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Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Храм-на-драме,