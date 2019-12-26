Высокинский назвал свои достижения на посту мэра: победил «жидкую грязь» и отстоял социальную стабильность в сквере

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о главных достижениях и провалах в своей работе в 2019 году.

По словам градоначальника, этой весной городу удалось «уйти от жидкой грязи». Также мэрия в этом году в полтора раза увеличила объемы капитального ремонта и капитального строительства. А третьим достижением мэр назвал сохранение социальной стабильности на территории Екатеринбурга. «В сквере я был, и я знаю, что это такое», – отметил Высокинский.

При этом про события в сквере мэр высказался отдельно. «Это было непросто. Мы с вами не заметили, как стояли на краю и как вернулись. У нас был серьезный шанс на раскол общества и дальнейшие процессы, которые бы негативно сказались на развитии города. Я благодарен тем людям, которые вышли на диалог», – сообщил он.

Свои неудачи Высокинский описал более емко: нужно совершенствовать команду мэрии и усилить взаимодействие с городским сообществом через СМИ. При этом глава города отметил, что дает шанс своим подчиненным исправить ошибки, и не собирается устраивать «политическое шоу с отставками».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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