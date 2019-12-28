Подготовка к Новому Году, драка в управлении культуры и «победно-ледовый» городок – итоги недели от РИА «Новый День»

Последняя рабочая неделя – время для подведения итогов, завершения дел и подготовки к празднику. Период напряженный, а потому без скандалов и происшествий не обошлось. В Полевском случилась драка в управлении культуры, а в Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком. Мэр уральской столицы принял ледовый городок, позабавив горожан тем, что спутал Арктику с Антарктикой. Об этом и других событиях – в нашем обзоре.

Увольнение недели: освобождение от должности замруководителя свердловского СУ СКР

На этой неделе президент РФ Владимир Путин освободил от должности первого замруководителя СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко, который находится под домашним арестом. В конце ноября в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки на сумму 1,8 милн рублей. Напомним, что по материалам дела посредником выступил адвокат Владислав Вострецов, а взяткодателем – виталий Трухин. К слову, Трухину не грозит уголовное дело, так как он сообщил о предстоящей взятке силовикам.

Скандалы недели: драка в управлении и нападение на учительницу

В минувший вторник в управлении культуры администрации Полевского случился скандал. «Инцидент был связан с женщиной – супругой дебошира и ее коллегой-мужчиной. Нетрезвый джентльмен приревновал супругу и, что называется, под мухой, вооружившись ножом, пришел к ней на службу, где устроил семейно-бытовой конфликт. Избив жену, дебошир стал угрожать сотруднику того же подразделения, который пытался заступиться за женщину. Пришлось вызывать полицию. Наряд территориального ОВД доставил дебошира в дежурную часть, где его опросили и изъяли колюще-режущий предмет. Придя домой, мужчина не угомонился, и по телефону стал угрожать вновь и жене, и ее коллеге. По месту его жительства прибыли представители МВД, изъяли у него арсенал оружия в виде двух охотничьих ружей с 80 патронами и 4 охотничьих ножа», – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством».

Еще одни получивший большой резонанс инцидент произошел в Екатеринбурге. 15-летний школьник напал с молотком на учительницу. По данным портала e1.ru, подросток решил отомстить педагогу за двойку по литературе, подкараулил ее утром возле здания школы, ударил, а потом пошел на урок. Мальчика задержали. Состояние учительницы стабильное. Сообщили в управлении образования. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство».

Видео недели: Жуткая неотложка

В редакцию «Нового Дня» попало видео жительницы Монетного, которая была в ужасе после поездки на машине неотложки. Женщина вызвала медиков для своей свекрови, так как той стало плохо – врачи диагностировали микроинсульт. Во время поездки Елена Макурина отметила, что в машине были неисправны носилки, в салоне было холодно, в полу виднелись щели, а двери авто плохо закрывались и открывались.

Жуткая неотложка

Тема недели: подготовка к празднованию Нового года

Уральцы вместе со всем миром готовятся встретить Новый год. В Екатеринбурге в четверг прошла приемка ледового городка на площади 1905 года. Во время осмотра мэр Александр Высокинский заявил, что нужно установить дополнительные ограждения у выхода из городка, а также поставить на территории больше общественных туалетов. Глава города также рассказал, что в этом году на иллюминацию было потрачено около 40 миллионов рублей. Накануне вечером состоялось торжественное открытие объекта, где Высокинский скатился с горки.

За неделю до Нового года Екатеринбург преобразился и заиграл новыми красками. Иллюминация украшает ледовый городок на площади 1905 года, прогулочные зоны в центре. Также администрация постаралась украсить надземный общественный транспорт и метро. По-новогоднему красиво около торговых центров.

Как создать новогоднее настроение, мы спросили жителей города. Их мнения смотрите на видео.

Новогоднее настроение

Цитата недели: Мэр спутал Антарктиду с Арктикой

Во время приемки ледового городка на площади 1905 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский спутал Антарктиду с Арктикой. Мэр упомянул Арктику в ответе на вопрос журналистов, чему посвящена в этом году тема ледового городка «Конечно, первый вариант, который появился, – сделать елку, посвященную 75-летию Победы. Но День Победы – это не Новый год, это не те праздники, которые надо смешивать. Поэтому в этом году у нас освоение Арктики. Пингвины, киты, корабли. На сегодня у нас освоение Арктики – это одна из важнейших задач по развитию страны, и об этом надо горожанам говорить, что в Арктику мы пришли не вчера, что это началось несколько веков назад. И это правильно», – сказал Высокинский.

На самом деле ледовый городок посвящен 200-летию открытия Антарктиды.

Фото недели: ледовый городок с датами военных событий

А вот в Каменске-Уральском как раз использовали тему военных побед: новогодний городок в центре города украсили ледяными плитами с датами исторических событий: «Взятие Берлина. 1945», «Сталинградская битва. 1943», «Бородино. 1812». При этом, в закупке об этих плитах упоминаний нет. Согласно ТЗ, на площадке должны появиться ледовые танки, Александр Невский, Кутузов, Минин и Пожарский, Кремль, Петр I и Куликовская битва.

Екатеринбург. Другие новости 28.12.19

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