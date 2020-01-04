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Суббота, 4 января 2020, 14:56 мск

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Путин подписал указ о подготовке к Универсиаде в Екатеринбурге

Президент Владимир Путин подписал указ о подготовке к проведению Универсиады в Екатеринбурге. Документ был опубликован сегодня на портале правовой информации.

Как сообщается в указе, помощь с организацией соревнований должны оказывать правительство РФ и исполнительная власть регионов страны.

Добавим, в последние дни прошлого года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об условиях предоставления субсидий из федерального бюджета на проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Источники «Нового Дня» рассказывали, что общая смета на организацию студенческих игр, по последним данным, превышает 86 млрд рублей. То, что будет потрачено из бюджета региона вернется, весьма вероятно, только через два года.

Екатеринбург, служба информации

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Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт, Универсиада - 2023,