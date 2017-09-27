Слух дня: Рекламщикам до сих пор не заплатили за билборды о царе-искупителе, появившиеся после атаки на «Космос»

Интересные слухи исходят от силовиков, занимавшихся проверкой финансирования провокационных плакатов, появившихся на улицах Екатеринбурга через несколько дней после взрыва у ККТ «Космос». Рассказывают, что производство пяти из них режиссер фильма «Ложь Матильды» оплатил через РА «Арифметика», которое взяло на субподряд издательство «Принт мастер». Специалисты рассказывают, что господин Алиев появлялся в «Арифметике» 6 и 7 сентября. То есть спустя два-три дня после пожара. Он и заказал печать билбордов, однако получил лишь договор на согласование, при этом документ не был подписан даже после того, как билборды разместили на рекламных конструкциях. Источники в силовых структурах склонны считать, что в данном случае защитник чести государя пока не стал расплачиваться за проделанную работу – но в порядочности его никто не сомневается, нет.

Екатеринбург. Другие новости 27.09.17

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