Слух дня: Рапопорта сделают крайним за все огрехи ЧМ-2018

Переназначение на пост министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта вызвало немало разговоров в политической тусовке. Ведь еще летом текущего года из резиденции губернатора региона весьма четко транслировалась мысль о том, что Рапопорт неугоден Владимиру Тунгусову, ситуация вышла на прямой конфликт и неизбежно приведет к тому, что Леонид Аронович должность свою потеряет. Однако время шло, а никакого громкого конца карьеры главы минспорта не наступало. «При этом сам Рапопорт ссылался на то, что у него хорошие личные отношения с Куйвашевым, который называет его «Аронычем» и это – залог его сохранения на посту», – рассказывают слухмейкеры.

И вот, в середине ноября Куйвашев подписал приказ о назначении Рапопорта министром в очередной раз. Но у политической тусовки региона уже есть свое объяснение произошедшего. Мол, это все длинная игра и тонкая месть Владимира Тунгусова. «В следующем году нам принимать чемпионат мира по футболу, надеяться на то, что все пройдет самым идеальным образом, конечно, не приходится. Поэтому Рапопорт оставлен в должности для того, чтобы потом можно было кого-то показательно наказать и снять. Поскольку своих за чужие грехи снимать жалко, пусть ответит тот, кого не жаль», – отмечают эксперты.

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