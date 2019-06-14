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Пятница, 14 июня 2019, 15:18 мск

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Слухи,

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Из управления компьютерной безопасности УФСБ уходят лучшие глаза и уши – слух дня

Говорят, что в самое ближайшее время из отдела компьютерной безопасности УФСБ по Свердловской области уйдут три главных специалиста. Заявления якобы уже написаны. И даже найдена новая работа – в крупной региональной ФПГ.

Причина увольнения из органов проста – слухмейкеры связывают ее с событиями в сквере у театра драмы. Якобы, спецы из отдела компьютерной безопасности видели активность в соцсетях и СМИ по поводу сквера, но не профилактировали ее и допустили негативное развитие событий. «Глаза и уши» с такой трактовкой не согласны и готовы менять работу.

В УФСБ России по Свердловской области не подтвердили эту информацию. «Проведение организационно-штатных мероприятий является неотъемлемой частью работы любого коллектива, поэтому время от времени со службы увольняются одни офицеры, а другие приступают к исполнению своих должностных обязанностей», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе управления.

Екатеринбург, служба информации

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