К итогам дня X. Размышления после выборов о выигравших и проигравших Авторская колонка главного редактора РИА «Новый День» Полины Румянцевой

Главные выборы страны закончились. Пройдемся по списку кандидатов снизу вверх, посмотрим на героев. Ведь далеко не все тут проигравшие. Есть и победители.

Итак, 7-8 места, Бабурин и Сурайкин. Эти кандидаты были нужны, чтобы сдерживать потенциально высокорейтингового Грудинина. Оказалось, что показалось: Грудинин не был опасен, двух запасных левых в кампании могло бы и вообще не быть. Впрочем, каждый из этих двоих – выиграл. Выиграл благодарность политической системы и возможность существовать в ней дальше. В каком виде продолжится это существование, покажут время и готовность вышеуказанных господ как-то работать с текущей властью.

6 место. Титов. Страшное поражение, поскольку не смог достичь ни одной из заявленных или подразумеваемых целей. Поражение вдвойне обидное, потому что цели ставились достижимые. Хотелось четвертого места – после Жириновского, что гарантировало бы Партии роста фракцию в будущей думе. Хотелось, чтобы «стратегия роста» в сознании элит заняла место главного экономического проекта страны. Ничего не вышло. Титов проиграл Собчак, и теперь она – голос «либеральной» части России. Титов – не более чем ее спойлер. «Стратегия роста» интересна менее чем полумиллиону человек. Почему так вышло? Потому что кампания Титова не имела ни стратегии, ни плана. Любой провинциальный рекламщик знает: если на первом плакате задал вопрос, на втором дай ответ. Ну разве трудно было после «А что Титов?" сказать «А Титов борется с произволом», «Титов настаивает на снижении налогов» или там «Титов выручает бизнесменов из тюрьмы»??? Нет, вместо этого пошли традиционные ролики. В которых, к тому же, кандидат не лозунги бросал, а пытался работать с содержанием своей программы. Школьная ошибка, кол в дневник.

5 место. Явлинский. Можно сказать, что это его победа – он остался в строю, по-прежнему нужен системе, еще покажет, может быть, даже 3%. Когда-нибудь.

4 место. Собчак. Победа над соперниками, которые хотели бы этого места. Над всей «несистемной» оппозицией. Над собственным имиджем. Превосходная кампания, сформированная группа сторонников, возможность стать также четвертой в следующем парламенте. Дорога в будущее открыта.

3 место. Жириновский. Старый конь борозды не портит, ядерный электорат ЛДПР мобилизуется легко и надежно. Если это не победа, то и не поражение.

2 место. Грудинин. Мог бы лучше. Мог бы намного лучше, если бы не совершенно ненужные ошибки. Однако задача-минимум решена. Коммунисты – на втором месте после власти. Как положено в России. Сам Грудинин остается перспективным политиком. Может быть, он скоро станет губернатором какого-нибудь региона. Разговоры об этом стали явственно вестись уже в середине выборной кампании. Может быть, он станет депутатом Госдумы. Решения по этому поводу будут еще приняты, посмотрим. 10 % – это меньше, чем хотелось бы, но больше, чем у всех остальных, больше, чем у любого, кроме Самого.

А первое место? Нет, это не просто победа. Это победа над самим собой прошлых лет. Максимальная поддержка. Абсолютное доверие граждан. Во внутренней и внешней политике с такой поддержкой можно все. Можно вести корабль куда угодно, принимать любые решения, вести любые реформы. При сохранении стабильности, конечно, то есть, на самом деле, ничего не меняя, – ведь граждане голосовали именно за это.

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