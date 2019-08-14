Как провести Универсиаду дешево и без заморочек. Репортаж из Неаполя месяц спустя (ФОТО)

Ровно месяц назад в Неаполе закончилась летняя Универсиада-2019. Через четыре года в Екатеринбурге будут принимать такие же игры. Причем местные власти настроены решительно и не без изрядной доли пафоса говорят о предстоящем событии, хотя неаполитанский опыт показывает, что, вероятно, можно и не особенно напрягаться. И итальянцы знают, о чем говорят, – студенческие игры страна до этого года проводила девять раз. Правда, в самом Неаполе лишь однажды.

Изначально право на Универсиаду-2019 досталось городу Бразилиа. Так же, как и у Екатеринбурга, у него не было конкурентов – Будапешт и Баку снялись по собственной инициативе, посчитав, что им достаточно других международных спортивных событий. Впрочем, спустя год после церемонии выбора бразильская столица по решению ее нового губернатора Родриго Роллемберга отказалась от проведения Универсиады. Он посчитал, что для местной экономики будет «слишком рискованно» выполнять соглашение с FISU о выделении из бюджета 23 млн евро на проведение спортивного соревнования (при том, что общие траты на Универсиаду в Бразилии составили бы около 730 млн евро). «Решение было принято из-за финансовой ситуации, только из-за нее», – сказал он тогда агентству G1.

Только в 2016 году, меньше, чем за три года до события, Универсиаду-2019 передали Неаполю. Регион Кампания в итоге инвестировал 270 млн евро в проведение игр. Затраты были сравнительно невелики, потому что с нуля был построен лишь один объект – фехтовальный зал в университете Салерно, а большая часть – включая бассейн Piscina Scandone и комплекс Mostra D'Oltremare – подверглась реконструкции. Итальянцы то ли решили поступить не по-южному рачительно, то ли торопились из-за того, что времени на подготовку к Универсиаде-2019 было немного (некоторые объекты сдавались впритык к началу соревнований), но они сосредоточились на простаивавших много лет дворцах спорта и стадионах. Был модернизирован стадион Series в Вомеро, где тренировались метатели дисков и гирь, а также велосипедисты. Реконструировали к Универсиаде и спортивный центр Palacasoria для состязаний по тхэквондо, простаивавший до этого несколько лет. Причем неаполитанская пресса очень лестно писала о силе духа, невероятной воле и профессионализме итальянских строителей, которые за столь короткие сроки сумели сделать почти невозможное. Хотя внешне спортобъекты не особенно преобразились – организаторы провели модернизацию только внутри.

Особенно поражает месяц спустя после торжественной церемонии закрытия Универсиады-2019 главный объект соревнований – 60-тысячный стадион San Paolo, где выступает клуб «Наполи». Изначально власти сообщили, что заменят на стадионе кресла, установят новые системы освещения и звука, а также реконструируют легкоатлетический трек. «Мы сделаем San Paolo одним из самых современных, технологичных и функциональных стадионов в Италии», – цитирует портал 90 min архитектора, руководителя работ Филомену Смираглию.

Глядя на уже модернизированный San Paolo снаружи, сложно поверить, что это одно из самых современных спортсооружений Италии. Неаполь дал хорошую телевизионную картинку с церемоний открытия и закрытия, хотя на первой поле было закрыто какой-то белой тканью, которая пошла волнами во время парада участников. Но то, что осталось за кадром, поражает – изрисованные входные группы, запах мочи на подходе к трибунам, облезлые конструкции, едва прикрытые логотипами FISU. Более того, по некоторым данным, стадион даже не соответствовал минимальным требованиям в части безопасности внешней территории – на стадионе открытия и закрытия должно быть пространство для 50-60 автобусов для спортсменов и некий «отстойник», где собирают всех участников церемонии. Также на San Paolo, вероятно, не были соблюдены требования по количеству камер видеонаблюдения, которые должны охватывать весь периметр и выдавать изображение в full HD. Это, кстати, привело к страшному конфузу – несмотря на огромное количество полицейских и волонтеров, стянутых к главному стадиону в Фуоригротте, во время церемонии открытия Универсиады был ограблен спортсмен из Конго. Неизвестные напали на него, сбили с ног и украли смартфон, который юноша держал в руках. Опозоренные неаполитанцы даже объявили сбор средств, чтобы купить спортсмену новый телефон, но за них это сделал один из спонсоров спортивных мероприятий. Правда, осадочек все равно остался.

Вообще с San Paolo не обошлось без казусов c криминальным подтекстом. Еще во время подготовки со стадиона украли прожекторы, освещающие его чашу, что чуть не привело к пожару из-за короткого замыкания. Также была похищена часть старых сидений красного цвета, которые планировалось передать в спортобъекты соседних с Неаполем городов. Местная пресса писала, что позднее воры продавали раритетные пластиковые кресла в качестве сувениров. По информации Vesuvio Live, за одно сиденье просили 150 евро. Новые кресла голубого цвета тоже попытались украсть, но уже после Универсиады – 20 кресел стащил работник, имевший доступ на стадион. Он хранил их у себя в гараже, чтобы потом продать.

Объекты Универсиады-2019, кстати, находились не только в самом Неаполе, но еще и в Казерте, Салерно и Авеллино, до которых даже по платным автострадам не всегда есть возможность добраться за регламентированные FISU 60 минут. При этом города Кампании чуть ли не дрались за право принимать у себя соревнования – надеялись получить деньги на развитие инфраструктуры. Больше всех расстраивался мэр Джулиано-ин-Кампания Антонио Позиелло, которому досталось от оппозиции – не смог пролоббировать проведение соревнований в городе. Джулиано вычеркнули из-за отмены гребли, которую собирались проводить на озере в Лаго Патриа. «Почитайте, что говорили несколько месяцев назад. У многих граждан память короткая, но интернет помнит все. Все, что было обещано, останется обещаниями. В Джулиано ничего не будет сделано, Лаго Патриа останется заброшенным, несмотря на заявления Позиелло. Полный провал», – заявил InterNapoli представитель Movimento 5 Stelle Никола Пальма.

Но он горячился зря. Даже сам Неаполь, ключевой город Универсиады-2019, преобразился не особенно. Знаменитая обшарпанность, горы мусора, чудовищная ситуация с трафиком, парковками и уличной преступностью остались. Некоторые особенно сильно разрушенные здания на пути клиентских групп прикрыли сетками, а мусорные кучи – брезентом. Это не шутка. Как написала газета Il Mattino, рядом с тренировочной площадкой Palavesuvio скопилась такая огромная свалка, что убрать ее не успели даже к Универсиаде. «Поэтому приняли решение прикрыть и спрятать то, что не хочется видеть никому, – тонны и тонны мусора», – сообщило издание.

Кроме того, на три недели город оказался заблокирован из-за перекрытий узких улочек, местная пресса писала о рекордных пробках и полной неразберихе на неаполитанских дорогах. Губернатору Кампании Винченцо де Луке пришлось объясняться с местными жителями. Впрочем, кроме общих слов о том, что «надо лишь чуть-чуть подождать», он не сказал ничего особенного.

Так что неаполитанцам пришлось терпеть. Зато они смогли попасть на соревнования за небольшие деньги. Например, билеты на церемонию закрытия стоили всего 2-4 евро. А еще им, наверно, осталось наследие Универсиады-2019 в виде спортивных объектов? И да, и нет. Например, часть из них, те, куда обещали сделать общий доступ для всех желающих, закрыли для посетителей после завершения игр. В частности, так стало с комплексом Mostra D'Oltremare, на который можно посмотреть только сквозь прутья забора.

Да и спустя пару недель в Неаполе уже, кажется, никто не вспоминает про Универсиаду – почти не осталось ни плакатов, ни баннеров, ни изображений волшебной русалки Партенопы, отвергнутой Одиссеем.

Отдачу от многомиллионных вложений в Универсиаду-2019 в Италии пока не посчитали. В этом Неаполь и Екатеринбург похожи – приходится подождать, чтобы услышать отчет властей о том, какую реальную экономическую выгоду городу и региону приносит то или иное крупное мероприятие, потребовавшее трат из бюджета. «Мы фиксируем увеличение турпотока на 40 тысяч человек, это плюс 20% к показателям прошлого года. Отели загружены на 90%. Есть хорошие показатели по занятости населения, на подготовке объектов Универсиады было занято 1400 человек», – приводит агентство Ansa слова губернатора Кампании Винченцо де Луки, который пообещал, что к октябрю специально созданная для оценки позитивных последствий Универсиады комиссия огласит все цифры.

Кстати, в Екатеринбурге Универсиада будет стоить около 79 млрд рублей. Такие данные на одном из последних заседаний комитета заксобрания Свердловской области по бюджету приводил министр физкультуры и спорта региона Леонид Рапопорт. Т.е. примерно 1,1 млрд евро. Впрочем, свердловская история знает множество примеров, когда траты на события начинают расти во время подготовки к ним.

Неаполь, Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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