Поклонская рассказала о своих амбициях на президентских выборах

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская рассказала о своих планах относительно участия в предвыборной гонке за пост президента России весной 2018 года. Она заявила, что не намерена баллотироваться на пост главы государства.

«Для меня есть один кандидат. Это наш президент Владимир Владимирович Путин», – заявила Поклонская, отвечая на вопрос РИА «Новости», планирует ли она выдвигать свою кандидатуру в связи с поддержкой, которую планирует ей оказать Монархическая партия.

Президентские выборы в России намечены на март 2018 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.09.17

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