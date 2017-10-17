Стартовала подготовка к выборам-2018: кабмин разработал список поручений

Правительство России разработало план мер и мероприятий, которые предстоит реализовать органам государственной власти и местного самоуправления для подготовки выборов президента в марте 2018 года.

Проект этого постановления, подготовленный Минюстом, опубликован на портале проектов правовых актов. Документ насчитывает 37 пунктов, касающихся различных ведомства, которые задействованы в подготовке к голосованию.

Так, Минфину поручено направить в Центризбирком «средства, необходимые для проведения президентской кампании». Банку России и Сбербанку необходимо обеспечить своевременное открытие счетов избиркомам для «операций со средствами федерального бюджета», а затем кандидатам в президенты – для операций со средствами избирательных фондов.

МВД и Росгвардии поручено подготовиться к «охране общественного порядка и общественной безопасности». Помимо этого, полиции велено извещать избирательные комиссии о наличии у кандидатов имеющихся или имевшихся судимостей, сроке и виде наказания, дате снятия или погашения судимости, а также сведений о привлечении к административной ответственности по статьям 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики) и 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов).

Минюсту поручено проконтролировать подготовку к голосованию в СИЗО.

Согласно документу, МВД, Минюст, ФСБ, Росгвардия и Роскомнадзор обязаны пресекать противоправную агитацию, предотвращать изготовление незаконных агитматериалов и изымать их, искать изготовителей и распространителей таких материалов и источники их оплаты.

Сотрудники налоговой службы и кадастровые работники должны помогать ЦИКу при проверке достоверности сведений, предоставляемых кандидатами в президенты в декларациях о доходах и имуществе. На фельдъегерскую службу возложена функция «оперативной доставки избирательной документации» в ЦИК и избиркомы всех уровней, а Гознак должен «обеспечить изготовление специальных знаков для избирательных бюллетеней».

Роскомнадзору предписано обеспечить направление в суд материалов об административных правонарушениях в отношении СМИ, нарушивших требования законодательства в ходе информационного обеспечения выборов. Ведомство также должно проводить при необходимости анализ содержания продукции СМИ на предмет ее соответствия требованиям законодательства РФ.

Кроме того, в проекте постановления говорится, что федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления обязаны обеспечить «содействие избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей о подготовке и проведении выборов президента РФ, в том числе о политических партиях, выдвинувших кандидатов, о кандидатах».

Отметим, что проект постановления правительства РФ подготовлен Минюстом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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