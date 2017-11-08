КПРФ: Говорить об участии Зюганова в выборах президента преждевременно

В КПРФ не принимали решение о выдвижении кандидата в президенты. Об этом заявил пресс-секретарь лидера коммунистов, депутат Госдумы Александр Ющенко.

По его словам, решение приниматься коллективно на съезде партии в декабре. «Будет ли это Зюганов или еще кто-то – Иванов, Петров, Сидоров... У нас достаточно большое количество людей, которые могут быть представлены», – цитирует Ющенко ТАСС. «Первый канал» побежал впереди паровоза, который, видимо, гонят политтехнологи», – добавил он.

Накануне глава КПРФ Геннадий Зюганов в эфире «Первого канала», отвечая на вопрос об участии в выборах, сообщил, что все партийные организации выдвинули его кандидатуру в президенты России. «Я – лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все (партийные) организации», – заявил Зюганов. По его словам, партия относится к выборам очень серьезно и подготовила программу для будущего кандидата в президенты «Десять шагов к достойной жизни».

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин также подтвердил, что окончательное решение о выдвижении Зюганова не принято, съезд партии намечен на 23 декабря. «Среди тех кандидатур, которые называются нашими региональными отделениями, нашими союзниками, сторонниками, конечно, главная кандидатура – это кандидатура председателя партии. На вопрос журналиста Геннадий Андреевич сказал, что как лидер движения он готов (идти на выборы), но окончательное решение будет принимать съезд», – приводит слова Афонина РИА «Новости».

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале отметил, что в Компартии идет борьба между «молодыми волками» и «старой гвардией». «В КПРФ перед президентскими выборами начала складываться ситуация в пользу Юрия Афонина (как кандидата на президентских). Но старая гвардия переиграла «молодых волков». Обещая рассмотреть разные кандидатуры на съезде, Зюганов просто опередил обещанный график и поставил остальных перед свершившимся фактом. Он понимал – упустит кандидатство – упустит партию», – написал журналист.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.11.17

Кремль считает естественным рост числа митингов и демонстраций. / Светлое будущее, сильная страна или разделение на «своих» и «чужих» – что станет «идеей №1» на президентских выборах-2018. / Президентский «бабий бунт»: выборы Путина будут «сюрпризными». Известный политконсультант прокомментировал женскую претензию на пост главы государства. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»