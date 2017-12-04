Без пыли и шума: Кремль хочет избежать митингов и судов после выборов

Внутриполитический блок Кремля провел семинар, посвященный выборам президента. В ходе мероприятия вице-губернаторов и заместителей полпредов проинструктировали об ожиданиях администрации президента о ходе предвыборной кампании в регионах. Главная цель – сделать предстоящее голосование «абсолютно легитимным», «чтобы на следующий день комар носа не подточил». Кремль стремится избежать митингов и судов по итогам выборов, а все нарушения будут жестко пресекаться.

На семинаре присутствовали первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, глава Центризбиркома Элла Памфилова, начальник управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин и его зам Александр Харичев, пишет РБК. В ходе встречи говорили о важности информирования граждан о кампании, а именно – дне голосования, нахождении избирательных участков, праве россиян голосовать без открепительных талонов по месту фактического нахождения и прочем.

Памфилова заявила, что агитационные билборды должны быть вывешены по всей стране в один день, возможно, это будет следующий день после назначения Советом федерации выборов, что, как ожидается, произойдет 15 декабря. Решение относительно агитационной кампании еще не принято, плакаты могут появиться в городах 17 или 18 декабря, одно известно точно, выборные билборды установят одновременно по всей России.

В общей сложности в ходе президентской кампании должно пройти три агитационных волны с использованием трех разных линеек рекламных щитов, сообщил источник издания. Первая волна, по его данным, начнется практически сразу после того, как Совет Федерации назначит выборы и продлится до 15 января. Вторая агитационная волна продолжится до 15 февраля, третья – непосредственно до выборов. Представителям региональных властей рекомендовали заранее зарезервировать рекламные площади.

Кроме того, готовятся около 50 различных аудио- и видеороликов, которые в ходе предвыборной кампании разместят на радио и телевидении. Все эти рекламные сообщения будут содержать одну идею – призыв голосовать.

Во время своего выступления Кириенко заявил, что предстоящие выборы должны быть абсолютно законными. «Все нарушения будут жестко пресекаться», отметил первый замглавы кремлевской администрации. Президентскую кампанию нужно провести так, чтобы ни у кого не было повода для митингов или подачи исков в суд. «Чтобы на следующий день комар носа не подточил, никаких протестов из-за «каруселей» и других нарушений», подчеркнул Кириенко.

Кремлевский чиновник призвал не только бороться с фальсификациями, но и обратить внимание на списки избирателей. «У нас проблема, например, с избирателями за рубежом. Многие не снялись с регистрации внутри страны, и их фамилии есть в списках и по месту регистрации, и по месту голосования, списки надо чистить», – настаивает Кириенко.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. В настоящее время о своих планах баллотироваться на пост главы государства заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Григорий Явлинский от партии «Яблоко», бизнес-омбудсмен Борис Титов, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон. Оппозиционер Алексей Навальный также собирается участвовать в выборах и призывает своих сторонников бойкотировать голосование, если его не допустят.

Москва, Зоя Осколкова

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