Опрос: Собчак – самый ненавистный альтернативный кандидат в президенты

В случае, если бы президентские выборы в России состоялись в ближайшее воскресенье, за альтернативных кандидатов в общей сложности готовы проголосовать 25% потенциальных избирателей. Такие данные содержатся в итогах опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир» по заказу фонда «Петербургская политика».

Далее вопросы адресовались именно этой группе респондентов. За либерал-демократа Владимира Жириновского готовы голосовать 8% россиян, за коммуниста Геннадия Зюганова – 7%. Лишенного права участия в выборах из-за судимости оппозиционера Алексея Навального хотели бы поддержать 3% избирателей, по 2% получат Сергей Миронов, Ксения Собчак и Григорий Явлинский. За Удальцова, Гудкова и Касьянова хотели бы проголосовать менее 1% электората. И еще 1% голосов избиратели готовы отдать «другому кандидату».

Отвечая на вопрос, почему именно этот кандидат заслуживает поддержки, наиболее распространенными ответами стали: он правдивый, честный, добросовестный – 15%, умный – 12%, он против коррупции и против олигархов – 12%. Каждый десятый респондент (10%) также ответил, что просто разделяет позицию выбранного кандидата.

Объясняя, какие характеристики или обстоятельства являются неприемлемыми для кандидата в президенты страны, альтернативный электорат заявил, что в первую очередь это наличие психического заболевания у кандидата (74%), затем отметили наличие судимости (60%), факт употребления наркотиков (56%), принадлежность к сексуальным меньшинствам (44%). По трети голосов (34%) получили такие варианты ответов как наличие у кандидата гражданства другой страны и наличие активов за рубежом. Чуть более четверти респондентов (26%) отметили, что не станут голосовать за кандидата, если он не может объяснить источники своего дохода и происхождение имущества.

Более всего «альтернативщики» встревожены низкими зарплатами в стране (26%). Низкие зарплаты и пенсии на фоне растущих цен беспокоят 11% данной части электората. Тяжелой экономическая ситуация в стране гнетет 10% таких избирателей. Еще 14% отметили общее низкое качество жизни, бедность населения. Каждый пятый (19%) указал на коррупцию. Каждый десятый (10%) посетовал на низкое качество бесплатного медицинского обслуживания.

Лидером антирейтинга среди тех, кому интересны альтернативные кандидаты, стала Ксения Собчак. Ей не доверяют 64% респондентов. Треть респондентов (33%) отказались бы голосовать за Алексея Навального. По 23% респондентов высказались против Сергея Удальцова и Владимира Жириновского. Против Михаила Касьяновы выступили 21% опрошенных и 20% – против Григория Явлинского. Менее всего противников оказалось у Геннадия Зюганова – 14%.

В опросе приняли участие 2400 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

Москва, Иван Гридин

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