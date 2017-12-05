российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 декабря 2017, 16:19 мск

Выборы

Новый кандидат в президенты поборется за счастье россиян

Новый кандидат в президенты поборется за счастье россиян
Лариса Ренар, фото: instagram.com/larisarenar/

Предпринимательница из Новосибирска Лариса Ренар (Богданова) заявила о намерении участвовать в выборах президента, которые пройдут в России в марте 2018 года. Новый кандидат будет строить свою программу с фокусом на индексе счастья граждан.

Общее заседание штаба Ренар состоится 21 декабря, после этого команда начнет собирать подписи в ее поддержку, пишет FlashSiberia. «Надеюсь, что мы сможем собрать 300 тысяч подписей для выдвижения в президенты в качестве самовыдвиженца», – отметила бизнесвумен, добавив, что рассчитывает на 10% голосов избирателей.

«Я иду на выборы с уникальной программой «Право на счастье» с фокусом на том, что каждый человек может быть востребован в своем государстве», – сказала Ренар. Она планирует создать новую общественно-государственную структуру – Министерство счастья России, а индекс счастья сделать главным показателем эффективности работы властей.

Предпринимательница обратилась к избирателям на своей странице в Instagram: «Мы забыли о том, что человек рожден быть счастливым! Счастье заложено в нашей природе! Моя цель – сделать Россию страной счастливых людей!».

Лариса Ренар получила образование психолога и организовала собственную кампанию, которая специализируется в этой сфере. Кроме того, женщина пишет книги на тему личностного роста и занимается общественной деятельностью.

На данный момент о своих планах баллотироваться на пост главы государства заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Григорий Явлинский от партии «Яблоко», бизнес-омбудсмен Борис Титов, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон. Оппозиционер Алексей Навальный также собирается участвовать в выборах и призывает своих сторонников бойкотировать голосование, если его не допустят.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 05.12.17

Экс-глава свердловского обкома КПРФ заявил о пересмотре итогов выборов в Новоуральскую думу. / «Левада-центр» подвел промежуточные итоги выборов президента РФ. / Опрос: Собчак – самый ненавистный альтернативный кандидат в президенты. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Выборы президента РФ - 2018

Удальцов призвал левых патриотов дать бой Путину

Слух дня: старт кампании Путина дадут на Урале

«Левада-центр» подвел промежуточные итоги выборов президента РФ

Опрос: Собчак – самый ненавистный альтернативный кандидат в президенты

Без пыли и шума: Кремль хочет избежать митингов и судов после выборов

Члены избиркома и ТИКов на Урале ищут, кто научит их проводить президентские выборы

Итоги праймериз лево-патриотических сил: кандидатом в президенты РФ стал Павел Грудинин

Медведев пока не видит себя президентом РФ, даже кандидатом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Сибирь, Центр России, Выборы, Политика, Россия, Выборы президента РФ - 2018,

Новости партнеров

Выборы, все новости

Москва /

Удальцов призвал левых патриотов дать бой Путину

Екатеринбург /

Перед выборами-2018 «Единую Россию» поделят между городом и областью

Екатеринбург /

Экс-глава свердловского обкома КПРФ заявил о пересмотре итогов выборов в Новоуральскую думу

Москва /

«Левада-центр» подвел промежуточные итоги выборов президента РФ

Опрос: Собчак – самый ненавистный альтернативный кандидат в президенты

Голосование на сайте

Задай свой вопрос Путину

Все новости