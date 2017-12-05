Новый кандидат в президенты поборется за счастье россиян

Предпринимательница из Новосибирска Лариса Ренар (Богданова) заявила о намерении участвовать в выборах президента, которые пройдут в России в марте 2018 года. Новый кандидат будет строить свою программу с фокусом на индексе счастья граждан.

Общее заседание штаба Ренар состоится 21 декабря, после этого команда начнет собирать подписи в ее поддержку, пишет FlashSiberia. «Надеюсь, что мы сможем собрать 300 тысяч подписей для выдвижения в президенты в качестве самовыдвиженца», – отметила бизнесвумен, добавив, что рассчитывает на 10% голосов избирателей.

«Я иду на выборы с уникальной программой «Право на счастье» с фокусом на том, что каждый человек может быть востребован в своем государстве», – сказала Ренар. Она планирует создать новую общественно-государственную структуру – Министерство счастья России, а индекс счастья сделать главным показателем эффективности работы властей.

Предпринимательница обратилась к избирателям на своей странице в Instagram: «Мы забыли о том, что человек рожден быть счастливым! Счастье заложено в нашей природе! Моя цель – сделать Россию страной счастливых людей!».

Лариса Ренар получила образование психолога и организовала собственную кампанию, которая специализируется в этой сфере. Кроме того, женщина пишет книги на тему личностного роста и занимается общественной деятельностью.

На данный момент о своих планах баллотироваться на пост главы государства заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Григорий Явлинский от партии «Яблоко», бизнес-омбудсмен Борис Титов, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон. Оппозиционер Алексей Навальный также собирается участвовать в выборах и призывает своих сторонников бойкотировать голосование, если его не допустят.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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