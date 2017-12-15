Совфед дал старт президентской гонке: назначена дата выборов

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Такое решение принято на сегодняшнем заседании Совета Федерации. Таким образом, дан официальный старт предвыборной кампании.

Сенаторы проголосовали за назначение выборов на третье воскресенье марта единогласно. Выборы пройдут в четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией.

По словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному Андрея Клишаса, постановление о назначении даты выборов президента будет официально опубликовано 18 декабря и сегодня же вступит в силу.

Как сообщал «Новый День», накануне во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. Он отметил, что рассчитывает на поддержку политических сил, которые разделяют его позицию по развитию страны, а также на «широкую поддержку» граждан. Путин при этом не уточнил, кто возглавит его предвыборный штаб. Он лишь сказал, что это должен быть авторитетный человек, поддерживающий политику России.

О своем намерении пойти на четвертый срок Путина заявил во время посещения автозавода ГАЗ 6 декабря.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.12.17

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